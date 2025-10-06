SCLC, sede del Panamericano Field 2025

San Cristóbal de Las Casas se convirtió en el punto de encuentro del mejor talento continental durante el Campeonato Panamericano Field de Tiro con Arco 2025, evento que reunió a delegaciones de distintos países y consolidó a Chiapas como una sede de alto nivel competitivo.

La organización estuvo a cargo de Luis Manuel López, vicepresidente de World Archery México, en conjunto con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeportre), que dirige Bárbara Altúzar.

Durante tres días de intensas pruebas, los arqueros afrontaron recorridos naturales en escenarios llenos de desafíos. La modalidad Field, caracterizada por la variación de distancias, desniveles del terreno y obstáculos naturales, exigió a cada participante precisión, control mental y una técnica impecable para superar los distintos trazos establecidos por la organización.

Países participantes

Delegaciones provenientes de Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y México se enfrentaron en duelos de alto nivel técnico, demostrando el crecimiento del Tiro con Arco en la región y la preparación de los atletas rumbo a futuros eventos internacionales. Cada jornada estuvo marcada por competencias reñidas y definiciones ajustadas, en las que apenas unos puntos separaban a los finalistas.

México tuvo una actuación sobresaliente al posicionarse entre los países más destacados del certamen. Los representantes nacionales lograron subir al podio en múltiples categorías, reflejando el trabajo de preparación y la solidez del programa deportivo que impulsa el desarrollo de esta disciplina en el país.

Entre las figuras que brillaron con especial intensidad destacó la chiapaneca Karina Montoya, quien se adjudicó la medalla de oro en la categoría Sub 21. Su precisión y serenidad en los momentos decisivos le permitieron dominar la competencia y ganarse los aplausos del público presente, confirmando su lugar entre las nuevas promesas del Tiro con Arco mexicano.

Las rondas eliminatorias fueron vibrantes, con enfrentamientos que mantuvieron al público al borde del asiento. La atmósfera de compañerismo y respeto entre los atletas fue una constante, reflejando los valores de disciplina y perseverancia que caracterizan a este deporte.

El comité organizador resaltó el esfuerzo conjunto de jueces, voluntarios y equipos técnicos que hicieron posible el desarrollo del evento bajo estándares internacionales. Además, se destacó la belleza natural de San Cristóbal de Las Casas como escenario ideal para la modalidad Field, al ofrecer terrenos desafiantes y paisajes inigualables.

Cierre espectacular

La ceremonia de premiación marcó el cierre de un campeonato memorable, en el que se reconocieron a los mejores arqueros del continente. Luis Manuel López y Bárbara Altúzar entregaron las preseas a las y los ganadores, quienes agradecieron la hospitalidad de Chiapas.