Se abre la última fecha del torneo

Este viernes, los Xolos de Tijuana reciben a los Zorros del Atlas en la última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Bravos se medirá con los Gallos de Querétaro, mientras que Necaxa enfrentará al Mazatlán.

La escuadra de Sebastián Abreu llega a este último juego con 21 unidades y en el lugar 9, resultado de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas, por lo que se harán valer como locales para llevarse los tres puntos y con esto obtener un puesto de Liguilla.

Mientras que los Rojinegros llegan a este encuentro tras empatar con Toluca (0-0) y en el lugar 12 de la general, los pupilos de Diego Cocca necesitan ganar y esperar otros resultados para tener opción de jugar el “play-in”.

El Querétaro sueña con estar en la «fiesta grande”, pero primero debe ganar, además de esperar la combinación de resultados. A pesar de que saliera airoso de su visita a la frontera, tienen que esperar la derrota de Pumas y que Santos y Atlas no sumen los tres puntos. Si cualquiera de estos conjuntos logra vencer a sus oponentes de manera automática, dejan fuera a los Gallos.

El conjunto de Bravos se ubica en el séptimo lugar en la tabla general, a tres unidades de Chivas (sexto), que cuenta con 26, con una diferencia de goles de cinco. El Pachuca esta solo a un punto por debajo, y Xolos suma 21, por lo que un descalabro y una victoria de estas dos escuadras lo mandaría a la novena posición.

Por su parte, Querétaro, tras una reacción tardía, llega a la última fecha con 17 unidades que lo colocan en el decimotercer puesto, pero con el sueño de estar en el “play-in”.

Los dirigidos por Fernando Gago, que al parecer tendría su último partido con los de Aguascalientes, llegarán con la misión, primeramente, de ganar su duelo ante los mazatlecos, y posteriormente esperar a que terminen todos los juegos de la última jornada, ya que dependen de cinco equipos: Pumas (18 puntos), Santos (17), Atlas (17), Gallos (17) y San Luis (16). Todos tendrían que perder para que Necaxa pudiera ir a “play-in”.

El cuadro necaxista suma 16 unidades y se encuentra en la posición 15 de la tabla general. Por su parte, Mazatlán FC cuenta con 13 y ya no pelea por nada en el certamen.