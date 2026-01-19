Se acerca el arranque de la temporada 2026

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A.C. está próxima al inicio de los campeonatos de Liga y Copa de la temporada 2026, en categoría libre varonil, la cual está pactada para el próximo sábado 24 de enero.

La primera reunión del año junto a los delegados de los clubes se llevará a cabo este martes 22 de enero, a las 19:00 horas, a fin de pactar el calendario de partidos por división.

Siguen las inscripciones

Las inscripciones continuarán abiertas en las oficinas ubicadas en la 1.ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

El costo de inscripción por equipo es de mil 500 pesos. Todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que solicita la liga. Los formatos podrán ser solicitados en las oficinas de Liga Independiente Tuxtla, en horario de cinco de la tarde a nueve de la noche, de lunes a viernes. Para mayores informes quedan a disposición los números telefónicos 961-613-38-08 y 961-197-97-77.

Horarios y sedes

Se jugará en las canchas con las que cuenta la liga: parque Caña Hueca, Unidad Deportiva de Patria Nueva y parque de La Herradura, mientras que los encuentros serán programados los sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 08:00 a 20:00 horas.

Al concluir la competencia, la directiva que encabeza el contador público Luis Gordillo Domínguez premiará tanto al campeón como al subcampeón de Liga y de Copa.