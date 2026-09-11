Se acerca la Copa Mexicanidad Chiapaneca

La Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas, A. C., con el aval de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas (Femepar), lanzó la convocatoria para la Copa Mexicanidad Chiapaneca 2026, competencia que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Patinódromo del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen reunirá a exponentes de las categorías micro, mini, infantil, juvenil menor y única, tanto en la rama varonil como en la femenil. Al respecto, podrán participar deportistas libres o vinculados a clubes de Chiapas, mientras que representantes de otros estados o países deberán contar con el aval de su asociación o federación correspondiente.

Registros abiertos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre, sin prórroga, con un costo de 500 pesos por deportista registrado en tiempo y forma. También se contemplan registros extemporáneos durante la junta previa, con una cuota de 650 pesos. Los pagos se efectuarán durante dicha reunión.

La junta está programada para el viernes 25 de septiembre a las 16:30 horas en la pista del Indeporte, mientras que las acciones comenzarán a las 17:00 horas.

El programa contempla pruebas de velocidad, “sprint”, eliminación, puntos y salida masiva, tanto en pista como en ruta, con distancias adaptadas a cada categoría. La competencia se desarrollará bajo los reglamentos de World Skate y de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas.

Finalmente, dieron a conocer que los tres primeros lugares de cada prueba recibirán medallas de oro, plata y bronce respectivamente.