Se acerca la Gran Copa Berriozábal 2026

La cuenta regresiva ya comenzó para la segunda edición de la Gran Copa Berriozábal, certamen que promete reunir a lo mejor del Tae Kwon Do chiapaneco el próximo domingo 7 de junio en el auditorio municipal de la localidad, donde se espera la presencia de más de 700 competidores, provenientes de diferentes puntos de la entidad y delegaciones invitadas de estados vecinos.

El evento es organizado por la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Power Boys, bajo la dirección de Obed Hernández Olan, quien confirmó que los preparativos avanzan conforme a lo planeado para recibir a una importante cantidad de atletas, entrenadores y familias que se darán cita en esta fiesta deportiva.

En entrevista, Hernández Olan destacó que la convocatoria ya fue enviada a diversas agrupaciones y escuelas de Ocozocoautla, Tapachula, Tonalá, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Jiquipilas, entre otros, lo que garantiza una nutrida participación y un elevado nivel competitivo en cada una de las modalidades contempladas.

“Estamos contando las horas para la segunda edición de nuestro evento, que se realizará el 7 de junio en el auditorio municipal de Berriozábal. Ya enviamos nuestra convocatoria a diferentes escuelas y agrupaciones. Estaremos muy contentos de recibirlos en nuestro municipio”, expresó el organizador.

Informó también que se contará con las modalidades de motricidad, formas y combate, tanto con peto convencional como electrónico de la marca Daedo G3, equipo que actualmente se utiliza en importantes competencias nacionales e internacionales, brindando mayor precisión y transparencia en los resultados.

Asimismo, subrayó que el torneo cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), respaldo que fortalece la seriedad de este certamen que busca consolidarse como uno de los más importantes del calendario estatal.

De igual forma, Hernández Olan agradeció el apoyo del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero, y señaló que la localidad tiene una importante tradición dentro del Tae Kwon Do al ser semillero de destacados atletas que han logrado medallas en competencias nacionales e internacionales.

El organizador resaltó que actividades de este tipo representan una importante derrama económica y promoción turística para Berriozábal, ya que cientos de visitantes arriban para disfrutar no solo el aspecto deportivo, sino también los atractivos y la gastronomía de la región.

Competencia

La convocatoria contempla categorías desde preescolares hasta adultos, permitiendo la participación de atletas de todas las edades y niveles. En el caso de la modalidad de combate, se utilizarán petos electrónicos en las divisiones sub-12, sub-15, sub-18 y adultos, garantizando encuentros más dinámicos y con tecnología especializada.

En cuanto a la premiación, entregarán medallas a los primeros, segundos y dos terceros lugares de cada categoría, además de reconocimientos especiales para las escuelas que finalicen en los primeros puestos de la clasificación general. Además, la institución campeona recibirá una hamaca como premio especial.

Respecto al programa de actividades, las acciones arrancarán desde las 9 de la mañana con las competencias de motricidad; posteriormente, a las 10:30 horas, iniciarán las pruebas de formas, mientras que la ceremonia inaugural está proyectada para las 12:00 del día. Al término del protocolo oficial comenzarán los esperados combates.

Finalmente, Obed Hernández reiteró la invitación a todas las escuelas, entrenadores y alumnos para formar parte de esta gran celebración deportiva que reunirá a destacados exponentes del Tae Kwon Do en Chiapas y estados invitados.