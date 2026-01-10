Se afinan detalles para la II Copa Indeprofr

El Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do (Indeprofr) anunció que se encuentra afinados los últimos detalles para la II Copa Indeprofr El Volcán 2026, que se desarrollará del 23 al 25 de enero en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Chiapa de Corzo y forma parte del calendario federado anual.

El coordinador general y director nacional del Indeprofr, Profesor Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, destacó que este certamen representa un paso importante en el fortalecimiento del Tae Kwon Do en la región, al reunir a atletas de distintas edades y niveles competitivos, consolidando un espacio de proyección y desarrollo para las nuevas generaciones.

La competencia contará con la participación de categorías infantil, juvenil y adultos, quienes tendrán acción en las modalidades de combate libre (kyorugui) y formas (poomsae). Las pruebas se desarrollarán tanto en áreas convencionales, con el uso de marcadores electrónicos, lo que permitirá garantizar mayor precisión y profesionalismo durante los combates.

Dentro del programa de actividades se confirmó que los días 23 y 24 de enero, el técnico nacional de la selección de Argentina, Gabriel Alberto Taraburelli, impartirá una ponencia dirigida a entrenadores y atletas, con el objetivo de reforzar conocimientos técnicos, tácticos y metodológicos, además de fomentar el intercambio de experiencias a nivel internacional.

En el apartado de premiación, la organización informó que todos los competidores recibirán medallas, mientras que los equipos ganadores serán reconocidos con trofeos en forma de copa. Además, se entregará una “laptop” HP a la escuela que registre el mayor número de atletas, así como diplomas de participación para quienes asistan a la ponencia internacional.