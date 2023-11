Se agota el cupo para ¡Corriendo con el Corazón!

Ante la gran respuesta de la comunidad de atletas y público en general, la segunda carrera ¡Corriendo con el Corazón! está cerca de agotar su cupo límite, por lo que se invita a los interesados en participar a acudir este martes al punto de inscripción instalado en el parque recreativo Caña Hueca, donde se contará con un número limitado de boletos para canje.

Cabe recordar que el Voluntariado Legislando con el Corazón del H. Congreso del Estado de Chiapas y el Sistema DIF Chiapas comenzaron desde la semana pasada el registro oficial y el acopio de juguetes para el magno evento deportivo que se celebrará en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el domingo 3 de diciembre a las 7 de la mañana, con salida y meta en Caña Hueca.

Los corredores que aún no hayan hecho su donativo de inscripción pueden acudir a los puntos habilitados en Caña Hueca, en horario de 7 a 9 de la mañana, y en el Congreso del Estado, de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde, aclarando que ambos cierran al momento en que se agoten los últimos boletos disponibles.

Agradeciendo de antemano la respuesta de los corredores y corredoras para hacer de esta justa un éxito, el comité organizador que encabezan la diputada Paola Villamonte Pérez y Deliamaría González Flandez, directora general del Sistema DIF Chiapas, reitera que para participar solo es necesario hacer la donación de un juguete con un valor no menor de 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías).

La carrera tendrá salida y meta en el parque Caña Hueca, partiendo del estacionamiento principal hacia el Reloj Floral, tomando la vía hacia el bulevar Los Laguitos hasta Chapultepec y de regreso al punto de salida, para ingresar sobre el estacionamiento 2 y completar así la distancia de 5 kilómetros.

El certamen contará con atractivos premios en efectivo, para las ramas libre varonil y femenil y para personas con discapacidad.