Se agota el cupo para la carrera con causa

Con la certeza de que cientos de niños vivirán una época feliz y llena de sonrisas, el comité organizador de la primera carrera con causa Corriendo con el Corazón Regalamos Más Sonrisas 5K dio a conocer que en el curso de las próximas horas se espera agotar el cupo máximo de participantes.

Hasta el último corte de registros, se contaba con el 95 por ciento de las inscripciones completadas, por lo que el éxito de la carrera y el objetivo están prácticamente asegurados, y solo queda terminar el conteo regresivo para el evento del domingo 18 de diciembre, que tendrá su banderazo de salida a las 7 de la mañana frente al H. Congreso del Estado Chiapas.

Sin embargo, para quienes aún no se habían registrado, el módulo instalado a un costado del Hemiciclo a Benito Juárez, al interior del H. Congreso del Estado (1ª Sur, entre calle central y 1ª Oriente), permaneció abierto hasta el viernes 16 de diciembre, al igual que el del parque Caña Hueca.

En caso de haber lugares disponibles hasta este sábado 17 de diciembre, podrán inscribirse durante la entrega de los kits de corredor (que incluyen playera conmemorativa y número), en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es importante mencionar que la cuota de inscripción consiste en donar un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no bélico, no pelotas y que no utilice baterías).