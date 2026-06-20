Se agotan inscripciones para carrera

La Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir ya es un éxito. Faltando pocos días para que se lleve a cabo, el comité organizador confirmó que los 300 folios disponibles para la competencia se agotaron, reflejando la gran respuesta de la comunidad deportiva y de la sociedad chiapaneca hacia esta iniciativa con causa.

El evento, organizado por el periódico “Cuarto Poder” como parte de las actividades por su 50º aniversario, se efectuará el próximo 5 de julio, en Tuxtla Gutiérrez, y tendrá como beneficiario al Heroico Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, institución que recibirá los recursos recaudados mediante las inscripciones.

A través de una publicación oficial, los organizadores agradecieron el respaldo de corredores, clubes deportivos, familias y ciudadanos que decidieron sumarse, confirmando que ya no hay lugares disponibles para participar en la prueba atlética.

El cupo máximo establecido desde la convocatoria quedó cubierto, por lo que la carrera contará con una importante presencia de atletas en las ramas varonil y femenil, dentro de la categoría libre para mayores de 18 años.

Recorrido

La salida y la meta estarán ubicadas en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde se dará el banderazo de salida a las 7 de la mañana, para recorrer las principales vialidades contempladas en la ruta diseñada para esta edición especial.

Además del aspecto competitivo, el evento tendrá un fuerte componente social, ya que permitirá apoyar las labores que diariamente realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez en beneficio de la población, fortaleciendo el vínculo entre deporte y solidaridad.

Cada corredor inscrito recibirá su kit de participación, integrado por playera conmemorativa edición especial, medalla, número oficial, hidratación y asistencia durante el recorrido.

La entrega de paquetes se efectuará los días 3 y 4 de julio, en las instalaciones de Cuarto Poder Galerías Boulevard, por lo que exhortaron a los participantes a acudir en los horarios establecidos para recoger su material.

Con los folios completamente agotados, la Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir se perfila para convertirse en una de las actividades deportivas con mayor convocatoria del año en la capital chiapaneca, reuniendo a cientos de corredores en una celebración que combinará deporte, convivencia y apoyo a una noble causa.