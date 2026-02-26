Se aprieta la competencia en la Liga OMA

La jornada 12 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) se disputó en la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado, escenario donde los equipos protagonizaron encuentros de alto ritmo y marcadores que comienzan a definir el rumbo del torneo.

Club Adlers abrió la cartelera con una victoria sólida en dos sets ante Guerreras A Team, imponiéndose con parciales de 25-15 y 25-14, mostrando contundencia en el ataque y orden en la zona defensiva.

Lechuzas también sumó triunfo importante al superar a Salud Justa por 25-20 y 25-21, en un compromiso en el que la diferencia estuvo en la efectividad y en los puntos finales de cada set.

Cobach, por su parte, derrotó a ADN Voley con parciales de 25-12 y 25-23. Aunque el primer set fue ampliamente dominado, el segundo exigió mayor concentración ante la reacción de sus rivales.

Duelo parejo

En uno de los duelos más disputados, Adlers se impuso en tres sets ante Transportes. El marcador fue 23-25, 25-23 y 10-15, en un choque que mantuvo la tensión hasta el último punto y que evidenció la paridad entre ambas sextetas.

Europaraíso cayó ante Cobach por 7-15 y 15-25, mientras que Adlers Jr. protagonizó otro emocionante partido frente a Jaguares Negros, resolviéndose en tres mangas con parciales de 25-20, 26-28 y 15-7.

En el cierre de la jornada, Lechuzas venció a ADN Voley en tres sets con parciales de 25-13, 25-12 y 15-11, consolidando una actuación redonda en esta fecha.

Con estos resultados, la competencia entra en una etapa determinante, en la que cada set ganado puede marcar diferencia en la tabla general. Los equipos comienzan a perfilarse rumbo a la fase final, en una temporada que ha destacado por su intensidad y equilibrio.

Partido varonil

Místico VC A logró una victoria convincente sobre Canelos Boy por 21-25, 16-25, destacando por su dinámica en la red y buena lectura de juego. Poco a poco la actividad varonil comienza a activarse, por lo que se esperan muchos más encuentros para la próxima semana.