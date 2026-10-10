Se cimbra el emparrillado de la Unicach

La Liga Uniflag de Tocho Bandera se alista para otra explosiva sesión de las categorías TNT femenil, TNT mixta y open mixta, a desarrollarse este sábado en el emparrillado sintético de la Unicach.

La actividad iniciará a las 3 de la tarde con dos encuentros del torneo TNT Femenil: Cañoneros se enfrentará a Toros, mientras que la Unicach chocará con San Miguel Flag.

La actividad del TNT Mixto arrancará también a las 3 de la tarde, con el duelo entre Mustangs y Ocelotes Blancos de la Unach. A las 4 de la tarde, Unicach se verá las caras con MG Team y, en ese mismo horario, Dream Team enfrentará a Ocelotes Blancos.

La jornada cerrará para el TNT Mixto a las 5 de la tarde con el juego de Mustangs y Cañoneros, un compromiso en el que ambos equipos intentarán imponer condiciones para llevarse una victoria importante.

Acción en Open Mixto

Comenzará a las 4 de la tarde con el enfrentamiento entre Power Puff y Thunders. A la misma hora, Toros chocará con Bananamigos en un encuentro que promete emociones. Para las 5 de la tarde, Bananamigos tendrá un segundo compromiso al enfrentarse a la representación unicachense.

En ese mismo horario se jugará el que está llamado a ser el partido de la jornada, pues los canes de hierro, Iron Dogs, se medirán con Dream Team, uno de los conjuntos más sólidos de la temporada.

Los soñadores llegan después de haber vencido por 40-29 a los felinos universitarios, resultado con el que mantuvieron su paso invicto en el Open Mixto. Por su parte, Iron Dogs buscará recuperarse luego de dividir resultados en su doble compromiso de la jornada anterior.