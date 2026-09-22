Se disputa la Copa “La Quinta” en el Deportivo Roma

La emoción de la Lucha Libre llegará este domingo 27 de septiembre al Deportivo Roma, escenario de la Función Lucha de Aniversario 2, que tendrá como uno de sus principales atractivos la disputa de la Copa “La Quinta”, en una jornada que reunirá a ocho exponentes sobre el cuadrilátero.

La función está programada para comenzar a las 18:30 horas y contará con la participación de Príncipe Zoque, Gladiador Jr., Steelman, Kisha Catt, Taurino, Dantalion, Black Drago e Imperio, quienes buscarán quedarse con el trofeo que se encuentra en disputa.

El cartel presenta una combinación de estilos y personajes que promete una intensa competencia, con los luchadores buscando avanzar en la contienda y convertirse en el ganador.

La Función Lucha de Aniversario 2 representa además una celebración para el Deportivo Roma, que continúa abriendo sus puertas a espectáculos deportivos y de entretenimiento, con una velada dedicada a la Lucha Libre.

La cita será el domingo 27 de septiembre a partir de las 18:30 horas en el Deportivo Roma, donde los aficionados podrán disfrutar de una tarde de máscaras, llaves, vuelos y rivalidad deportiva, con la Copa “La Quinta” como uno de los principales premios de la función.