Se disputa la final entre AD FC y Titanes

Este domingo —en punto de las 18 horas— se llevará a cabo la gran final del Torneo Dominical de la Liga Palapa Fut 7, entre las escuadras de AD FC y Titanes FC, en la cancha de Futbol de Altura ubicada en Sears.

Ambos conjuntos accedieron a liguilla en el cuarto y quinto puesto respectivamente por lo que será un cotejo muy parejo en los pronósticos.

El cuadro de AD FC llegó a la final tras vencer a Jaguares Negros en semifinales, con un 4-3 en el marcador; a pesar de que los goles le favorecieron en el terreno de juego, fue un partido complicado que se definió gracias a una genialidad de Leonardo Cancino, quien desde la media cancha puso el balón en el ángulo.

Lamentablemente para el cuadro de AD FC, este jugador no estará en el duelo por el título debido a circunstancias personales, no osbtante, entre sus elementos mas destacados se encuentran jugadores con nivel para suplirlo como el ex profesional, Gabriel López, quien militó en Jaguares de Chiapas en la época de Melvin Brown, Omar Ortíz, Heriberto Morales, entre otros con los que compartió cancha. De igual forma, en sus filas están los jugadores que han brillado con el Atlético La Santísima, como Alberto Gómez, Daniel Macal y Jefferson Gutiérrez y el juvenil de Cafetaleros, Leonardo Cancino.

Por otro lado, el plantel de Titanes FC no cuenta con jugadores de estas características, debido a que está conformado por amigos y familiares únicamente; sin embargo ya sorprendieron a propios y extraños en la ronda de semifinales al vencer a los actuales campeones, Gordos FC, plantilla que contaba con jugadores de la Tercera División de los equipos de Chifut y Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch).

Las Bajas

Para este juego afectarán a un solo lado, pues es el plantel de AD FC el más afectado por la decisión de la Liga de aplazar el partido, debido a que tres de sus elementos titulares no podrán estar en la gran final por distintos motivos.

Daniel Macal resultó lesionado el pasado martes y tras la valoración de los médicos estará en reposo por dos semanas.

Leonardo Cancino por una situación personal se encontrará fuera de la ciudad, haciendo imposible su participación en la final del torneo y Mauricio Palacios, arquero titular durante toda la temporada, sufrió una ruptura de meniscos el día miércoles, por lo que en el juego del campeonato deberá aparecer el guardameta suplente, Mauricio Hernández, quien sólo disputó algunos minutos de la presente campaña.

En los enfrentamientos de la fase regular, Titanes FC cayó en las dos ocasiones (ida y vuelta) el primer encuentro 5-2 y en el segundo compromiso con un apretado 3-2 que pone a AD como favorito gracias a las estadísticas, sin embargo han pasado más de dos meses desde que se disputaron dichos cotejos, por lo cual, todo puede llegar a pasar en el duelo por el campeonato.

Finalmente, vale la pena mencionar que este enfrentamiento estaba previsto para el domingo 16 de octubre (una semana atrás), sin embargo la dirección del torneo decidió aplazarlo siete días para que no chocara con las demás finales que organizan y se decidió que se jugará hasta este domingo 23.