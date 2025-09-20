Se disputan cuatro atractivos duelos de la J9

Este sábado continuarán las acciones de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro atractivos partidos, iniciando con el de los Tuzos del Pachuca, que vuelven al estadio Hidalgo para enfrentar a Gallos Blancos del Querétaro, en el que se espera una victoria local.

El cuadro hidalguense sufrió una derrota dolorosa y envuelta en la polémica ante los capitalinos, situación que le hace vivir una pequeña mala racha de la que puede salir este sábado ante los queretanos cuando se midan a las 17:00 horas, partido que será transmitido por la señal de Caliente.

Segundo duelo

Pumas enfrentará un nuevo partido ante Tigres en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas, impulsados por su segundo triunfo consecutivo, esta vez (4-1) en su visita a Mazatlán y que le permitió pasar del lugar 10 al 8 de la tabla general para sumar 12 puntos.

Tigres llega a la mitad del torneo con dos empates a cero y aunque Guido Pizarro afirmó que Nahuel Guzmán es de los mejores porteros que tiene la liga, es la estrategia de juego del argentino la que sigue sin convencer a la afición de la U.

Tercer encuentro

Las Chivas reciben este sábado en el estadio Akron al Toluca, a las 19:07 horas. Luego de empatar este miércoles a cero goles con Tigres, en el partido pendiente de la jornada 1, el Rebaño Sagrado aún sigue saboreando su triunfo en el clásico nacional y está dispuesto a darle batalla al actual campeón del balompié nacional.

Situados en la posición 11 de la tabla general luego de sumar ocho unidades, tras dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, los dirigidos por el argentino Gabriel Milito buscarán reencontrarse con el triunfo y sacar el resultado en casa.

Por su parte, los Diablos rojos sumaron su segunda victoria consecutiva luego de superar con contundencia 3-1 a Puebla.

Con 16 unidades tras cinco victorias, un empate y dos derrotas, el equipo de Antonio Mohamed sigue con paso firme en la cuarta posición de la tabla y en la lucha por obtener el bicampeonato, pero antes deberá superar a Chivas durante su visita a Zapopan.

Cuarto juego

Los dirigidos por André Jardine se enfrentarán en esta jornada 9 al actual superlíder del Apertura 2025, los Rayados del Monterrey, quienes ante los Gallos Blancos del Querétaro sumaron su séptima victoria al hilo en el estadio Corregidora (0-1), gracias a la anotación de Germán Berterame (24’). Además, de que en la semana el equipo regiomontano incorporó su contratación “bomba”, el francés Anthony Martial; jugador que cuenta con experiencia en equipos como Mónaco, Manchester United, Sevilla, y compartió vestidor con Orbelín Pineda en el AEK Atenas.

Situación que deja a Jardine con la presión de la afición de las Águilas de dar un gran partido en su visita al estadio BBVA; la cual se podrá ver a las 21:05 horas del sábado 20 de septiembre, a través de la transmisión del Canal 5 (televisión abierta) y ViX (vía streaming).