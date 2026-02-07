Se eleva el nivel en Copa Femepar 2026

Las competencias se intensificaron durante la segunda sesión del Campeonato Nacional de Patinaje Copa Femepar 2026, celebrada en el patinódromo del Instituto del Deporte, donde la delegación de la Ciudad de México se colocó al frente del medallero.

El equipo capitalino obtuvo seis medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, consolidándose como una de las potencias emergentes del certamen avalado por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas.

Chiapas no se quedó atrás y firmó otra actuación sobresaliente al sumar tres oros, cuatro platas y dos bronces, para mantenerse entre los protagonistas del campeonato. Nuevo León también tuvo una jornada positiva, con tres preseas de oro y dos de plata, mientras que Quintana Roo acumuló dos oros, cuatro platas y cinco bronces.

Jalisco cerró la sesión con dos oros, dos platas y dos bronces, en tanto que el Estado de México añadió un oro, dos platas y dos bronces. En otros resultados, Yucatán obtuvo un oro, una plata y un bronce; Puebla y la UNAM lograron una presea de oro cada uno; San Luis Potosí se adjudicó dos platas, el IPN consiguió una plata y dos bronces, Aguascalientes agregó dos bronces y Tabasco cerró la jornada con un bronce.

Emotiva inauguración

En el marco de la segunda jornada de la Copa Femepar 2026 se llevó a cabo la emotiva ceremonia inaugural, en al que se rindió homenaje a históricos de este deporte en la entidad, comenzando con el pionero del patinaje de velocidad, el entrenador Enrique Albores Gordillo.

Los atletas, en compañía de sus familias, presenciaron además la vuelta de la antorcha olímpica al patinódromo, acto para el cual fueron invitados excampeones chiapanecos como Mercedes Yáñez Sánchez, Víctor José Borraz Gordillo, Cristhian Liliana Domínguez, Selene Calvo Pérez, Jorge Alberto Velasco Ozuna, Alejandra Merchán López, Luis Merchán López, Raquel Merchán López, Nadia Ivón Cruz Montes de Oca y Anggie Arreola Pérez.

El acto encabezado por autoridades del gobierno de Chiapas reafirmó la relevancia del estado como sede nacional, tras dos décadas sin eventos de esta magnitud en el Patinaje de Velocidad.