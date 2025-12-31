Se gradúan de Jaguar Warrior Academy

El último mes del año representó la culminación de un exitoso ciclo de aprendiza para practicantes de las Artes Marciales, con la ceremonia de graduación para alumnos de la Jaguar Warrior Academy.

Niños, jóvenes y adultos concluyeron satisfactoriamente su proceso de entrenamiento y evaluación en las disciplinas de Jiu Jitsu Brasileño y Kick Boxing.

“Más que una academia, somos una gran familia”, destacó el maestro Luis de la Cruz Aguilar, titular de la Jaguar Warrior Academy, al celebrar la entrega de certificados oficiales de nuevos grados para sus alumnos.

La certificación corrió a cargo de la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, a través del director general de la misma, el maestro Adán Castillejos, quien estuvo acompañado por el maestro Julio César Castillejos.

Durante la jornada, los aspirantes fueron sometidos a pruebas técnicas y físicas en las que demostraron las habilidades, disciplina y conocimientos necesarios para obtener sus grados y cambios de cinta, de acuerdo con la disciplina que practican.

Los resultados reflejaron el compromiso y la constancia de los practicantes, así como el trabajo formativo que se desarrolla dentro de la academia. Además, este evento marcó el cierre del año, reafirmando el compromiso de los instructores con sus pupilos, quienes continúan cosechando conocimientos en las diferentes Artes Marciales que se practican en Jaguar Warrior Academy.

En este mismo sentido, la academia reconoció el respaldo de los padres de familia, cuyo apoyo ha sido fundamental en el desarrollo deportivo y personal de las y los alumnos, así como el acompañamiento constante del maestro Castillejos Gallegos y de la EFA Chiapas.