Se impone Inglaterra sobre Croacia

Inglaterra inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 4-2 a Croacia en el arranque del Grupo L. Harry Kane fue la gran figura con un doblete, mientras Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la goleada en el debut mundialista de Thomas Tuchel como seleccionador inglés.

El conjunto inglés dominó desde el inicio y abrió el marcador al minuto 11, cuando Kane convirtió un penal que debió repetirse tras la intervención del VAR por un adelantamiento del arquero Dominik Livakovic.

Croacia reaccionó y encontró el empate al minuto 36 con un disparo de media distancia de Martin Baturina. Sin embargo, antes del descanso Kane volvió a aparecer con un remate de cabeza para el 2-1, aunque Peter Musa igualó nuevamente 2-2 en la última jugada del primer tiempo.

En el complemento, Inglaterra recuperó la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo gracias a una definición cruzada de Jude Bellingham, quien aprovechó un pase largo para marcar el 3-2. A partir de ahí, los ingleses controlaron el encuentro y generaron varias oportunidades para ampliar la diferencia.

El arquero Livakovic evitó una goleada mayor con varias intervenciones destacadas, incluyendo una triple atajada ante Kane y Bellingham. Croacia intentó reaccionar con modificaciones desde el banquillo, pero nunca encontró la forma de inquietar nuevamente a Jordan Pickford.

La sentencia llegó al minuto 84, cuando Marcus Rashford ingresó desde la banca, recortó hacia el centro y definió con un disparo colocado para sellar el 4-2 definitivo. En la segunda jornada, Inglaterra enfrentará a Ghana, mientras que Croacia buscará recuperarse frente a Panamá.