Se juega la quinta jornada en OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez OMA continúa con su ritmo competitivo y este sábado se llevará a cabo la quinta jornada del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, teniendo como sede el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez. La cartelera contempla cinco duelos femeniles, entre equipos que buscan escalar posiciones en sus respectivos grupos.

El arranque está programado para las 9:00 horas con el enfrentamiento entre Secretaría de Educación y Leonas, correspondiente al grupo A de la primera fuerza. Ambos conjuntos llegan con la obligación de sumar, pues la disputa por los primeros lugares permanece cerrada y cada set puede marcar diferencias clave en la clasificación.

A las 10:00 será turno de Transportes frente a Guerreras, un choque del grupo B que promete intensidad, especialmente por el estilo ofensivo que caracteriza a las dos escuadras. El orden en recepción y la precisión en los servicios podrían definir el rumbo del partido.

Para las 11:00 horas están programadas Amazonas y Queens, duelo del grupo A que suele dejar buenas demostraciones colectivas. Amazonas buscará aprovechar su movilidad en la red, mientras que Queens tratará de imponer su bloqueo como principal herramienta.

La jornada continuará al mediodía con otro compromiso para Queens, esta vez ante Cinalex. El desgaste físico se volverá un factor para Queens, que deberá administrar energías ante un rival que destaca por su constancia y lectura de juego.

El cierre será a las 13:00 horas, cuando Cinalex vuelva a saltar a la duela, para medirse con Guerreras A Team. Este encuentro puede ser determinante para ambas plantillas, que necesitan mantenerse en zona de competencia para pelear por la clasificación en la recta final del torneo.