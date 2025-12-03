Se juegan las semifinales de ida

Tras el cuestionado desempeño que tuvo Cruz Azul en el partido de vuelta frente a Chivas, este miércoles buscará demostrar que es un digno contendiente para levantar el trofeo del balompié nacional cuando reciba a Tigres en el duelo de ida de la primera semifinal del Apertura 2025.

La Máquina avanzó a la siguiente etapa luego de derrotar 3-2 al Guadalajara; sin embargo, el propio Nicolás Larcamón reconoció que estuvieron a punto de quedar fuera de la liguilla, así que deberán sacar ventaja de su localía en el estadio de Ciudad Universitaria.

Las exigencias son muchas y el argentino sabe que están frente a una gran oportunidad y confía en que el equipo aprendió de sus errores y tratará de ser más proactivo frente a los felinos.

Por su parte, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León lograron lo que parecía muy imposible, remontar el marcador global (quedaron 3-0 en el partido de ida) y golear a los aguerridos Xolos para finalizar 5-3 y con ello, seguir en la lucha por el campeonato. Ahora, La Máquina y los Universitarios están frente a un examen que se antoja difícil, pues ambos llegan en igualdad de condiciones.

El encuentro de ida se celebrará este miércoles 3 de diciembre en punto de las 19:00 hora (centro de México), en el estadio Olímpico Universitario, y el de vuelta, el próximo sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas.

Segundo duelo

Por su parte, el actual campeón del balompié mexicano sigue en la búsqueda del bicampeonato y este miércoles visitará a Monterrey en el partido de ida de la semifinal, luego de imponerse en el marcador global 2-1 frente a los Bravos de Juárez.

El trabajo de Antonio Mohamed está rindiendo frutos y se ha mimetizado con el estilo de los Diablos Rojos que han visto al argentino como un líder nato que les puede guiar para conseguir el título 12.

“El Turco” reconoce que su equipo necesita mejorar la contundencia y deberá hacerlo si no quiere que Monterrey le dé una sorpresa. Por su parte, La Pandilla viene envalentonada luego de echar al América en tiempo de compensación.

Monterrey está animado y ahora también buscará imponerse a Toluca en el estadio BBVA; sin embargo, cabe recordar que en el torneo regular, La Pandilla vivió una de las peores humillaciones luego de perder 6-2 en la jornada 10.

El encuentro de ida se efectuará este miércoles 3 de diciembre en punto de las 21:10 horas, en el estadio BBVA, y el de vuelta, el próximo sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas.