Se juegan Playoffs del Torneo Invernal 2025

El diamante del campo femenil de Caña Hueca se vestirá de gala este domingo 1 de marzo para recibir la fase más emocionante del calendario: los Playoffs del Torneo Invernal 2025 de la Liga Municipal de Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez. Después de una temporada intensa, marcada por duelos cerrados y destacadas actuaciones individuales, cuatro escuadras se mantienen en la pelea por el campeonato.

La cartelera abrirá a las 9:00 horas con el choque entre Notaría 47 y Guerreras Pop, dos conjuntos que han demostrado regularidad y carácter competitivo. Notaría 47 llega a esta instancia respaldada por una defensiva ordenada y un “line up” que sabe responder en momentos de presión. Su capacidad para fabricar carreras en las últimas entradas ha sido clave a lo largo del certamen, convirtiéndolo en un rival incómodo para cualquiera.

Enfrente estará Guerreras Pop, novena que combina juventud y experiencia, con jugadoras veloces en los senderos y poder en la caja de bateo. Su estilo agresivo les ha permitido remontar marcadores adversos durante la campaña, por lo que se espera un partido dinámico desde el primer lanzamiento. El control desde el círculo de picheo será determinante para ambos cuadros, que no pueden permitirse errores en esta fase de eliminación directa.

Semifinal

La segunda semifinal se disputará a las 11:00 horas, cuando Fénix y Mack salten a la cancha. Fénix ha construido su éxito a partir de una ofensiva constante, capaz de generar “rallies” en cualquier momento del encuentro. Además, su “staff” de lanzadoras ha sabido mantener a raya a rivales de peso, mostrando temple en escenarios complicados.

Mack, por su parte, es un equipo disciplinado que apuesta por el juego en conjunto. Su fortaleza radica en el trabajo colectivo, la ejecución de jugadas tácticas y la capacidad de capitalizar los descuidos del oponente. En una instancia como esta, los detalles marcarán la diferencia, y la concentración será fundamental de principio a fin.

Estrategia pura

Ambos enfrentamientos se perfilan como auténticas batallas estratégicas, en las que la lectura del juego por parte de los cuerpos técnicos tendrá un papel decisivo. La intensidad aumentará entrada tras entrada, con el respaldo de la afición que se espera que acuda al inmueble para alentar a sus equipos.

Con el pase a la serie por el título en juego, la jornada dominical promete emociones al límite. Solo dos novenas continuarán en la carrera por el campeonato del Torneo Invernal 2025, mientras que las otras deberán despedirse después de haber dejado todo en la cancha. El espectáculo está garantizado en Caña Hueca, donde el Softbol femenil vivirá un capítulo crucial de su temporada.