Se llevan la gloria en la pista de arcilla

Una emocionante velada de Automovilismo se vivió en la pista de arcilla más espectacular de Latinoamérica y las luces del Aquiles Speedway Park se encendieron para dar vida a la tercera fecha del Campeonato SEM Products, bajo el nombre de Gran Premio Más Colors.

Jorge Balderrama fue el encargado de dominar la categoría Libre, llevando a su auto 97 hasta la victoria a pesar de los embates de Gustavo Pérez en su auto G3, que cruzaría la meta detrás de él, mientras Aarón Córdoba cerraría el podio para ponerle aún más color al campeonato.

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Pasando a la categoría Modificada, Alejandro Balderrama se llevaría a casa la bandera a cuadros en el 48, sorprendiendo Enrique Aguirre al colocarse segundo, seguido de Leopoldo Loera.

En la categoría Estándar V8, Rubén Alvarado está de vuelta en la contienda al alzarse con la victoria al volante del auto 38, haciendo valer su poderío ante un incansable Filiberto Guerra que no dejó de luchar en el F21, dejando a Omar Sánchez en el tercer escalón.

Omar Mendoza hizo suya la categoría Novatos V8, imponiendo su ley ante la fuerte pelea de Alonso Reynosa y Jorge Elías, quien se quedaría con el último sitio del podio.

José Olazarán continúa volando en la pista, acrecentando su dominio en la categoría Vintage; por su parte, Iván García se apuntaría el triunfo en la Pony Expertos, mientras Ernesto Amaya haría lo propio en la Pony Novatos, para bajar así el telón en una noche al rojo vivo en suelo chihuahuense.