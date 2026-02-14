Se perfilan líderes en la Liga Uniflag

Luego de las dos primeras semanas de actividad en los torneos Open de la Liga Uniflag, las tablas generales comienzan a delinear a los equipos protagonistas en las categorías varonil, femenil y mixto, confirmando que la campaña 2026 será una de las más disputadas en su historia.

Acción en el Open Varonil

Diablitos ocupa la primera posición con paso perfecto de 1-0 y una diferencia de puntos de +28, la más amplia hasta el momento. Toros se ubica en el segundo puesto con récord de 1-1 y diferencial de +3, seguido por Unicach, también con marca de 1-1, aunque con balance de -17 en puntos. Mustangs registra un empate (0-1-0), mientras que Alquimistas cierra la clasificación con foja de 0-1-1.

La cercanía en los números refleja un inicio equilibrado, donde cada anotación comienza a marcar diferencia en la tabla.

Así marcha el Open Femenil

En la categoría para las damas, las actuales campeonas, Pamboleras, encabezan la clasificación con récord de 2-0 y una sólida diferencia de +46 unidades, confirmando su condición de favoritas.

South Crew también se mantiene invicto (2-0) y se mantiene al acecho con diferencial de +21. Unicach es tercero con marca de 1-1, en tanto que Toxic y Borregas suman registro de 0-1. Power Puff, por su parte, aún busca su primer triunfo tras dos jornadas disputadas.

Actividades del Mixto

Toros y Toros Jr. comparten la cima con récord de 2-0, mostrando consistencia tanto a la ofensiva como a la defensiva. Big D’s y MG Team presentan marca de 1-0, mientras que Toxic, Power Puff, Unicach, Borregos Jr. y Mustangs registran 1-1, lo que evidencia la paridad en la zona media de la clasificación.

En la parte baja, Diablitos, Tucanes Enlef y Wild Rabbits aún no han conocido la victoria, aunque el calendario ofrece margen suficiente para revertir la situación.

Cabe señalar que este sábado 14 de febrero no habrá actividad oficial, ya que la mayoría de los equipos participará en un torneo relámpago en San Cristóbal de Las Casas.