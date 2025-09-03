Se ponen a tono para el arranque

Con el objetivo de poner a sus clubes en forma rumbo al inicio de la nueva temporada, la Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró una jornada de duelos amistosos en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Como se dio a conocer con anterioridad, el arranque de sus torneos Silver Femenil, Silver Mixto y Varonil Libre está programado para el próximo sábado 6 de septiembre, razón por la cual varios equipos concertaron encuentros para empezar probar su libro de jugadas y que sus elementos tomen ritmo de competencia.

Cuatro partidos amistosos

La actividad comenzó con el choque de la categoría varonil libre entre Mustangs y el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Los Mustangs mostraron contundencia ofensiva y adelantaron que serán una escuadra explosiva tras imponerse con un amplio marcador de 42 puntos a 6 ante los universitarios.

En el duelo del sector silver femenil se midieron South Crew y Raptors, protagonizando un encuentro parejo. No obstante, South Crew logró capitalizar mejor sus oportunidades y terminó llevándose la victoria por 13-6.

De manera simultánea, en la división silver mixta, el escuadrón de Toxic superó al de la Unicach por “score” de 13 puntos contra 6, en un enfrentamiento que evidenció el buen nivel de juego de ambos conjuntos.

Para cerrar la jornada, los Amigajeros se enfrentaron a las Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fueron estas últimas quienes se impusieron con autoridad por 18-6, marcando diferencia en la segunda mitad de un partido en el que lucieron imparables.

De esta maner los amistosos sirvieron para que los equipos ajustaran detalles técnicos y probaran a sus plantillas antes de la competencia oficial, que promete grandes emociones en cada una de sus categorías.