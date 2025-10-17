Se reanuda la activad; disputan hoy la J13

Tras el parón por fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 vuelve a su actividad con el encuentro entre Puebla y Xolos, que se llevará a cabo este viernes 17 de octubre a las 19:00 hora centro, en el estadio Cuauhtémoc.

En el primer partido de la jornada 13, La Franja recibirá en el estadio Cuauhtémoc a La Jauría, luego de acumular dos derrotas consecutivas (la última frente al Querétaro) y de mantenerse como la peor escuadra del balompié nacional.

Situados en la última posición de la tabla general, con cinco unidades, los dirigidos por Hernán Cristante tendrán una oportunidad más para sacar el resultado en casa luego de acumular nueve fechas sin ganar.

Segundo duelo

El Atlético San Luis, que trae una racha de tres derrotas, buscará retomar el camino de la victoria ante un Atlas que viene al alza y trata de engancharse al tren de la clasificación.

Los Rojinegros de Diego Cocca ligan dos triunfos y están cerca de ingresar a zona de “play-in”; después de un mal comienzo los resultados parecen llegar justo a tiempo para cerrar el campeonato y pelear por llegar a la Liguilla.

Tercero partido

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León regresan al Volcán para enfrentar al Necaxa a las 21:00 horas. Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, vienen de empatar a un gol ante Cruz Azul en la jornada pasada.