Se suman clubes a categoría juvenil A

La organización de la Copa Chiapas dio a conocer una nueva actualización del registro de equipos en la categoría juvenil A, la cual continúa consolidándose como una de las más atractivas del certamen al reunir a clubes provenientes de diferentes municipios de Chiapas, así como representantes de Veracruz y Tabasco.

Respuesta

Hasta el momento, la lista oficial registra 34 escuadras confirmadas, reflejando el gran interés que ha despertado esta competencia entre academias, escuelas de formación y selecciones municipales. Con ello, el torneo mantiene un ritmo constante de inscripciones y apunta a convertirse en una auténtica fiesta del Futbol juvenil.

Diversidad

Entre los conjuntos que ya aseguraron su participación aparecen Azulitos Aexa, Santos F. C., Atlético Tuxtla, Real Tuxtla F. C., Necaxa Chiapas, Atlas Filial Tuxtla, Lechuzas F. C., Jaguares Comalapa, Balam F. C., Guerreros F. C., Jaguares F. C., Mazatán F.C., Selección San Fernando y Useps, además de otros representativos provenientes de Tonalá, Villaflores, Cintalapa, Bochil, Frontera Comalapa, Reforma, Chiapa de Corzo, Motozintla, Agua Dulce, Uxpanapa, Villahermosa y Pueblo Nuevo Solistahuacán.

La diversidad de participantes garantiza una competencia de alto nivel, ya que convivirán equipos con amplia experiencia en torneos estatales junto a nuevos proyectos que buscarán demostrar su calidad en el terreno de juego.

Los organizadores informaron que el registro continúa abierto, por lo que la cifra de competidores podría incrementarse en los próximos días, antes del sorteo oficial y de dar a conocer el calendario de actividades. La expectativa sigue creciendo entre jugadores, entrenadores y aficionados, quienes esperan una edición llena de emociones y encuentros de gran intensidad.