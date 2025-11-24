Se terminó el invicto de Jaguares FC

En el momento menos esperado, Jaguares FC vio esfumarse su racha invicta al caer en su cancha, el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, por 0-1 frente al Club Celaya, en acciones de la fecha 13 de la Liga Premier de México.

Tras diez jornadas sin conocer la derrota, el cuadro que dirige Carlos Trejo tropezó y lo hizo antes de irse al “parón” de invierno, recordando que para este año se volvió al formato de torneos largos y no habrá una liguilla sino hasta que se cumplan las 26 jornadas de la temporada 2025-2026.

Noche emocionante en el Reyna

El equipo de casa dominó al rival desde el silbatazo inicial del árbitro Ángel Alzaga Esquivel, si bien el Club Celaya también supo plantarse y sobrellevar el encuentro.

Se trataba de un duelo directo entre dos equipos que se disputaban el tercer puesto del Grupo 3, con un Jaguares FC voluntarioso y apostando por la potencia de su principal figura, el colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien tuvo la primera ocasión de peligro, pero no pudo concretarla.

Al los 10 minutos, Nahum Arredondo filtró un paseo con todas las ventajas para el otro colombiano, Hassan Vergara, dejándolo solo frente al portero, pero no pudo definir correctamente, perdonando una vez más.

Tras perdonar a su rival, Jaguares FC recibió un balde de agua helada como castigo, pues Celaya marcó el 1-0 aprovechando un error del portero, Emiliano Palomo, quedando la pelota servida para la anotación de Humberto Varela al 31’.

Tres minutos después los felinos parecían enderezar el rumbo, con una expulsión para los Toros, que al 34’ se quedaron sin Jesús Jiménez por expulsión, pero en cambio, esto provocó que se cerraran aún más en defensa.

Su entrenador, Luis Fernando Soto, hizo ajustes en el parado para contener las embestidas felinas en un segundo tiempo que llevó a los aficionados a la desesperación al ver escapar las ocasiones de empatar sin éxito alguno.

El tiempo se fue consumiendo de a poco y Jaguares FC no fue capaz de anotar para evitar su cuarta derrota de la campaña, por lo que termina la primera vuelta con 18 puntos, en tanto Celaya llega a 21 unidades.