Sebastián Córdova llega al Toluca

Después de partir caminos con Tigres, el mediocampista Sebastián Córdova se convirtió en el primer refuerzo de Toluca —vigente bicampeón del balompié mexicano— para el torneo Clausura 2026. A través de sus redes sociales, la escuadra escarlata oficializó la llegada del futbolista.

Bajo la leyenda de “Siguen lloviendo estrellas”, Toluca publicó un video de presentación para Córdova. Al final del material, el jugador mexicano lanzó un “Diablos, ya estoy aquí”, dirigido a la afición.

Antes de llegar al equipo guiado por Antonio “El Turco” Mohamed, Sebastián Córdova quedó como agente libre porque finalizó su vínculo contractual con Tigres. Y es que, a lo largo del pasado Apertura 2025, el futbolista prácticamente quedó “borrado”. Su participación con los felinos fue mínima.

Poca actividad

Pese a que fue convocado en nueve partidos de la fase regular, solamente jugó como inicial en uno. Su último encuentro fue en la jornada 9 contra Pumas, ya que no entró en los planes del estratega Guido Pizarro para la Liguilla del Apertura 2025.

Con este refuerzo, Toluca se fortaleció en la búsqueda de conquistar un tricampeonato en el Futbol mexicano y además se prepara para la ausencia de los posibles seleccionados que dejen al equipo de cara al Mundial 2026, en el que Marcel Ruiz podría ser convocado y dejar un hueco en el cuadro que dirige Antonio Mohamed.

Estadísticas

6 partidos disputó Sebastián Córdova con Tigres la temporada pasada, en la que solo puso una asistencia para gol.