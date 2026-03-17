Sebastián Rodríguez brilla con el 2º lugar

La Temporada 2026 de las Trucks México Series inició con un final lleno de dramatismo en el Súper Óvalo Potosino, donde Everardo Fonseca se quedó con la victoria en la última vuelta, seguido muy de cerca por el piloto Sebastián Rodríguez, actual campeón de la F1.8 Chiapas y quien firmó un destacado segundo lugar.

Marco inmejorable

Ante una gran entrada de aficionados, el campeonato de desarrollo más importante de México puso en marcha una nueva campaña en busca de su nuevo monarca. La “pole position” fue para Roberto “Bob” Espinosa al volante de la camioneta 96 y quien buscaba el triunfo frente a su público.

La arrancada se desarrolló de forma limpia, pero pronto la estrategia entró en juego cuando Espinosa y Jan Phillip Krüll, que ocupaban las primeras posiciones, ingresaron a los fosos para cumplir con el cambio obligatorio de neumáticos.

La punta pasó entonces a manos de Edwin Arenas, quien sostuvo una intensa batalla con Víctor Gama por el liderato; sin embargo, antes del cierre del “stage”, el yucateco Carlos Novelo logró colocarse al frente para quedarse con los primeros puntos del día.

En la segunda mitad de la carrera aparecieron las primeras banderas amarillas, lo que añadió mayor tensión a la competencia. Espinosa aprovechó el momento para recuperar posiciones y superar a Novelo en una espectacular batalla. Mientras tanto, Krüll sufrió una ponchadura que lo dejó fuera de combate.

El desenlace llegó en una última vuelta cargada de emoción. Cuando Espinosa y Novelo disputaban la punta, un contacto entre ambos los dejó fuera de la contienda, abriendo la puerta para que Everardo Fonseca tomara el liderato y se quedara con la primera victoria de la temporada.

Muy cerca cruzó la meta el representante chiapaneco Sebastián Rodríguez, quien firmó una gran actuación para terminar en el segundo puesto, apenas a 0.396 segundos del ganador, consolidándose como uno de los protagonistas del arranque de campaña. Valeria Aranda brilló con el tercer lugar, en tanto que Rafael Maggio y Andrés Tobías completaron el Top 5 de esta emocionante primera fecha.

La siguiente parada de Trucks México Series será el próximo 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas.