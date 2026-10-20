Sebastián Rodríguez logra histórica victoria

El piloto Sebastián Rodríguez —forjado en el campeonato F1.9 Chiapas— obtuvo una victoria que quedará para la historia en la doblete visita de Trucks México Series al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, para meterse de lleno en la pelea por el liderato en el Chase.

La carrera pactada a 20 vueltas, correspondiente a la fecha 9, tuvo en principio como protagonista a Roberto Espinosa, que marcó el ritmo en los primeros giros, pero hacia la mitad de la competencia, Sebastián Rodríguez tomó ritmo y comenzó la persecución.

En la vuelta 18, la camioneta 96 hizo un trompo que la envió al césped para, posteriormente, recibir un impacto por parte de Santiago Cruz, lo que relegó a ambos pilotos que peleaban por el triunfo.

Sebastián Rodríguez controló la recta final para llevarse su primera victoria de la temporada y colocarse en la segunda posición en el Chase, solo por detrás de Roberto Espinosa, firmando el 1-2 para Dynamic Motorsports. En el segundo puesto llegó Valeria Aranda, seguida de Jan Krüll en un intenso cierre.

Jan Philipp Krüll dio un golpe de autoridad en Yucatán al llevarse el triunfo en la fecha 11 y semifinal de Trucks México Series, consolidándose como uno de los grandes contendientes al título de la temporada 2026.

Con esta conquista en el sur del país, el piloto, que se clasificó al Chase como comodín, entra de lleno en la pelea por el campeonato rumbo a la gran final, que se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Speed Fest en la Ciudad de México.

El Top 3 de la competencia lo completaron Roberto Espinosa (P2) y Edwin Arenas (P3).