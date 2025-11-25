Sebastián Rodríguez, monarca de la F1.8

El campeonato de Automovilismo F1.8 Chiapas ya tiene a su monarca, el talentoso y joven piloto Sebastian Rodríguez, quien se quedó el título absoluto en una última jornada de velocidad y adrenalina en la que fue amo y señor de los tres “heats” puntuables, sorteando con maestría los diferentes trazados en el óvalo y el “infield” del Súper Óvalo Chiapas de Berriozábal.

Pisando el acelerador a fondo, el representante de la escudería GTO Racing logró quedarse con la bandera a cuadros de las tres carreras contempladas para la fecha 10, para remontar en la clasificación general del segundo al primer lugar, superando a Arturo Ochoa, quien lideraba la tabla hasta antes de esta fecha con 372 puntos, uno más que el campeón.

Dominó de principio a fin

Pero desde el primer “heat” puntuable, Sebastian cambió el panorama por el campeonato, al quedar primero a la meta, rebasando a Arturo Pola, que llegó en el segundo puesto, mientras que Cristhian Ortiz culminó en tercero.

El lugar fue dramático, con el piloto del auto 9 manteniendo gran ritmo en rectas y curvas para volver a quedarse con la bandera a cuadros, en tanto que Pola sufrió con la pérdida de potencia de su vehículo para quedar fuera del podio y perder puntos importantes.

Acompañando a Rodríguez aparecieron, en segundo puesto, Julio Santos, y en tercero, Yassir Salazar.

Final con dramatismo

Para el tercero y último “heat” de la sesión —y de la temporada—, Arturo Ochoa estaba obligado a terminar por delante de su rival y en ese afán intentó un rebase arriesgado en la arrancada, sufriendo un “trompo” en la curva uno del circuito interior, que lo relegó hasta el último lugar, y de esa desventaja devastadora ya no pudo recuperarse. Por su parte, Sebastián se limitó a manejar concentrado —y sin presión por detrás—, para cruzar la meta por tercera ocasión en primero y garantizar el título.

“Después de una temporada llena de retos, el esfuerzo habló más fuerte que cualquier curva”, expresó Rodríguez, y agradeció a su familia y a su equipo por impulsarlo a coronarse campeón de la Fórmula 1800 en Chiapas.

Al término de las acciones se efectuará la premiación de los ganadores de esta fecha 10, con el aval de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (Femadac), representada por Pavel Fernández, mientras que la directiva del campeonato estatal llevará a cabo la premiación oficial, con su tradicional cena de gala, esta semana, y dará a conocer el orden final de todos los pilotos, así como los planes para la próxima temporada.