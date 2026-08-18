Sección 42 impone su dominio en la liga

Sección 42 hizo valer su condición de equipo ganador y consiguió un importante triunfo frente a Pistones ALZ al imponerse con pizarra de 5-1 en la jornada número seis de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, que se disputó en el campo de pelota de Caña Hueca.

La novena de Pistones ALZ encontró solamente una carrera durante las siete entradas disputadas, mientras que Sección 42 aprovechó sus oportunidades ofensivas para construir una ventaja que terminó siendo definitiva.

Protagonista

El encuentro tuvo en Víctor Guédez a uno de sus principales protagonistas. El lanzador de Sección 42 trabajó las siete entradas completas y tuvo una destacada actuación desde el círculo al registrar 15 ponches y permitir únicamente cinco imparables.

Guédez enfrentó a bateadores durante el partido y consiguió retirar por la vía del ponche a prácticamente la mitad de los rivales que enfrentó, convirtiéndose en una pieza fundamental para mantener bajo control a la ofensiva contraria.

Pistones ALZ, por su parte, consiguió conectar ocho imparables, pero no logró traducirlos en una producción ofensiva constante. La defensa y el trabajo del lanzador de Sección 42 limitaron las posibilidades del oponente a lo largo de las entradas.

La única carrera de Pistones ALZ llegó en la tercera entrada y fue cortesía de Pedro Antonio, quien consiguió romper el cero en la pizarra y darle momentáneamente vida a su equipo.

Respuesta

Sin embargo, la respuesta de Sección 42 fue suficiente para mantener la ventaja y encaminar el encuentro hacia la victoria. La novena ganadora mostró mayor capacidad para aprovechar los momentos importantes del partido y terminó asegurando las cinco carreras que necesitó para quedarse con el triunfo.

En la tercera entrada se presentó uno de los momentos importantes del duelo, con la ofensiva de ambos conjuntos tratando de establecer condiciones. Pistones ALZ logró producir su única anotación, pero Sección 42 mantuvo el control del juego desde el picheo.

Con el paso de las entradas, la novena de Pistones ALZ buscó acercarse nuevamente en el marcador. Sus ocho imparables demostraron que tuvo presencia ofensiva, pero la actuación de Guédez evitó que esos batazos se transformaran en una producción mayor.

El dominio desde la lomita también quedó reflejado en la cantidad de ponches registrados. Los 15 chocolates fueron determinantes para cortar “rallies» y mantener a raya a una ofensiva que trató de reaccionar hasta el último episodio. Sección 42 terminó por imponer condiciones durante las siete entradas y cerró el compromiso con una diferencia de cuatro carreras, producto del 5-1 final.

Más allá de la producción ofensiva, el resultado se construyó a partir de un esfuerzo colectivo en el que el picheo tuvo un peso importante. Guédez completó el encuentro, mientras que sus compañeros respondieron con las carreras necesarias para respaldar su actuación.

Para Pistones ALZ, el partido dejó como dato positivo los ocho imparables conectados, aunque la falta de contundencia en los momentos clave terminó pesando.

Sección 42, en cambio, salió del diamante con una victoria sólida, respaldada por una actuación dominante desde la lomita y una ofensiva que supo aprovechar sus oportunidades para marcar la diferencia.