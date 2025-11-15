Secretaría de Educación domina la clasificación

La categoría Femenil Primera A del Campeonato de Copa 2025 “C. Rosario Oralia Madariaga Torres”, perteneciente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, presentó su tabla de posiciones actualizada, donde destaca el sólido paso de Secretaría de Educación como líder absoluta del certamen.

Con seis partidos jugados, el conjunto ha logrado cuatro victorias que le permiten sumar 11 unidades y mantenerse en lo más alto. Su constancia, disciplina táctica y capacidad para resolver momentos críticos han sido claves para sostener una campaña que hasta ahora las coloca como las principales candidatas al título. Partido tras partido confirman su madurez deportiva y un estilo efectivo que les ha permitido separarse del resto de competidoras.

El segundo lugar pertenece a Gacelas, que con cuatro duelos disputados y tres triunfos alcanzan 10 puntos. Su rendimiento también ha sido notable, pues se mantienen al acecho de la líder gracias a un juego veloz y ordenado que podría ponerlas nuevamente en la pelea directa si logran aprovechar sus siguientes compromisos.

En la tercera y cuarta posición aparecen Cinalex y Amazonas, ambos equipos con tres victorias y actuaciones que han reforzado la intensidad de esta temporada. Cinalex suma 10 unidades después de cinco encuentros, mientras que Amazonas contabiliza 9 puntos en la misma cantidad de partidos, destacándose por su fuerza en ataques largos y buena lectura en la red.

Queens ocupa el quinto lugar con 7 unidades y se mantiene en la lucha gracias a su carácter competitivo. Más atrás se encuentran Aztecas, Leonas y Club Adlers, escuadras que, pese a ubicarse en la zona media, aún conservan posibilidades de escalar si suman resultados positivos en sus próximas participaciones.

En la parte baja de la tabla se encuentran Clatleyas y Guerreras A Team, que todavía no han logrado sumar puntos pero cuentan con margen para reaccionar conforme avance la jornada.

La división continúa mostrando paridad, pero con un nombre que hoy brilla por encima del resto: Secretaría de Educación, que mantiene el liderato y el pulso firme en busca de cerrar una fase regular ejemplar.