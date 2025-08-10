Secretaría de Educación impone su juego

La cancha de Caña Hueca fue el escenario de un enfrentamiento vibrante correspondiente a la jornada 5 de la Copa Medinleyco 2025. El representativo de la Secretaría de Educación confirmó su condición de equipo sólido al derrotar en dos parciales a la escuadra de Gacelas con marcadores de 25-17 y 25-14.

El encuentro, disputado en un ambiente de expectación y con un clima ideal para la práctica deportiva, dejó en claro que el cuadro vencedor atraviesa por un gran momento.

Desde los primeros minutos del set inicial el conjunto de Secretaría de Educación mostró un planteamiento agresivo, apostando por servicios potentes y ataques bien colocados que complicaron la recepción de su rival.

El bloque defensivo fue clave para frenar los intentos de ataque de Gacelas, que pese a sus esfuerzos no logró mantener la regularidad necesaria para competir de igual a igual. Las rápidas transiciones ofensivas y la precisión en los remates permitieron a su adversario tomar ventaja y cerrar el primer parcial con autoridad por 25-17.

El segundo set presentó un panorama similar, aunque con un inicio más equilibrado. Gacelas intentó ajustar su esquema, fortaleciendo la cobertura en la red y buscando puntos a través de jugadas rápidas por el centro. Sin embargo, la consistencia del equipo de la Secretaría volvió a imponerse. Con una defensa ordenada y un ataque variado que combinó remates cruzados y fintas estratégicas, el cuadro vencedor se distanció en el marcador y selló el triunfo con un claro 25-14.

La intensidad aumentó en los últimos puntos, con intercambios prolongados que hicieron vibrar a los asistentes. A pesar de la resistencia de Gacelas, cada intento era respondido con firmeza por sus rivales, quienes no cedieron terreno en ningún momento. Finalmente, un potente remate cerró el encuentro, confirmando la superioridad de la Secretaría de Educación en esta jornada.

Con este resultado el conjunto ganador se mantiene como un serio aspirante al título, respaldado por su disciplina táctica, la efectividad de su servicio y la coordinación en cada línea de juego. Por su parte, Gacelas dejó destellos de buen Voleibol, pero necesitará mejorar su consistencia si quiere escalar posiciones en la competencia.

La Copa Medinleyco 2025 continúa consolidándose como un torneo que combina intensidad, nivel técnico y pasión por el Voleibol, con Caña Hueca como testigo de partidos llenos de emoción y entrega.