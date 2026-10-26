Secretaría de Educación inicia con autoridad

Con una demostración de contundencia, coordinación y dominio de los fundamentos, Secretaría de Educación se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada inaugural del Campeonato de Copa 2026 “Sergio Rafael Gómez Rodríguez”, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, al imponerse en dos sets a Guerreras, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha.

Las representantes de Secretaría de Educación dejaron en claro sus aspiraciones de pelear por el título desde el arranque de la competencia, al resolver el compromiso con parciales de 25-13 y 25-18, resultado que reflejó su capacidad para imponer condiciones y administrar los momentos importantes del encuentro.

Desde los primeros intercambios, el conjunto ganador mostró solidez en la recepción y precisión en la construcción de sus ataques. La distribución del balón permitió generar opciones ofensivas y encontrar espacios en el campo contrario, mientras que la presión desde el servicio dificultó la salida de Guerreras y limitó sus posibilidades de organizar jugadas con comodidad.

Inicio

El primer set fue una muestra del ritmo que Secretaría de Educación pretendía imprimir al partido. Con mayor consistencia en sus fundamentos y aprovechando las oportunidades para definir cerca de la red, consiguió tomar distancia en el marcador hasta establecer el 25-13, una diferencia que evidenció su superioridad durante el parcial.

Guerreras intentó responder mediante ajustes en la recepción y una mayor búsqueda de alternativas ofensivas; sin embargo, enfrente encontró a un equipo ordenado, capaz de sostener los intercambios y convertir los errores rivales en puntos importantes para mantener la ventaja.

Segundo capitulo

Para el segundo episodio, el panorama presentó una mayor resistencia por parte de Guerreras, que buscó mantenerse en la disputa y evitar que el encuentro concluyera rápidamente. No obstante, Secretaría de Educación conservó la concentración, mantuvo la presión con el saque y mostró recursos para resolver los balones disputados.

La comunicación entre sus jugadoras y la capacidad para cubrir los espacios de la cancha fueron factores que contribuyeron a sostener el control del partido. En los momentos de mayor exigencia, el equipo encontró la manera de cerrar las jugadas y conservar la diferencia necesaria para encaminarse hacia la victoria.

Aunque Guerreras ofreció resistencia en este segundo parcial, la Secretaría de Eduación no permitió que el compromiso se extendiera a un tercer set y terminó por sellar el triunfo con un 25-18, completando así una presentación convincente en su primera aparición dentro del certamen.

El resultado coloca a las ganadoras como un conjunto a seguir en el desarrollo del campeonato, aunque el camino por el título apenas comienza y cada jornada representará una nueva prueba para las aspirantes.

La Copa 2026 “Sergio Rafael Gómez Rodríguez” abre así un nuevo capítulo en la actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, que reúne a sus equipos en busca de protagonismo, competitividad y el reconocimiento dentro de una de las disciplinas que mantienen una importante presencia en el deporte municipal.

Con el saque inicial ya ejecutado, la competencia continuará con nuevos enfrentamientos en los que cada escuadra buscará mejorar su funcionamiento, sumar victorias y construir el camino hacia las instancias decisivas. Secretaría de Educación, por lo pronto, dio el primer golpe con una victoria en sets consecutivos y un mensaje claro para sus rivales: sus aspiraciones al campeonato son serias.