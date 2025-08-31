Secretaría de Educación se corona

La cancha del parque Loma Bonita en Tuxtla Gutiérrez fue el escenario que albergó la conclusión del campeonato del 50º aniversario de la Copa Medinleyco de Liga de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), evento que cerró con intensidad y grandes emociones en la rama femenil. Los equipos participantes demostraron un alto nivel competitivo, manteniendo a la afición al filo de sus asientos desde las semifinales hasta el último punto de la final.

Acciones al rojo vivo

En la primera semifinal, Amazonas mostró solidez desde el arranque y con ataques efectivos se impuso en dos parciales consecutivos ante Europaraíso, con marcadores de 25-19 y 25-12. De este modo avanzó a la final con paso firme y la confianza de haber dominado a su rival con claridad.

La segunda llave resultó más dramática y llena de tensión. Leonas y Secretaría de Educación se enfrentaron en un choque de estilos que obligó a jugar tres parciales.

El primer set fue para Leonas con un apretado 26-24, pero la respuesta del conjunto de la Secretaría fue inmediata y contundente al llevarse el segundo episodio por 25-18. Con el empate, el duelo se definió en un tercer set de alarido, en el que las emociones se vivieron en cada remate y defensa.

Finalmente, la Secretaría de Educación supo manejar mejor la presión y con un 15-9 se quedó con el boleto. La gran final por Amazonas y Secretaría de Educación superó las expectativas. Desde el inicio, ambas escuadras desplegaron lo mejor de su repertorio: remates potentes, bloqueos oportunos y jugadas que arrancaron aplausos de la tribuna.

El primer set se inclinó por 25-23 a favor de la Secretaría, que mostró temple en los puntos decisivos. Amazonas respondió con fuerza en el segundo, pero la capacidad de reacción del cuadro educativo fue determinante para remontar y cerrar el parcial por 26-24, sellando la victoria en dos sets corridos.

Monarca

Con este resultado la Secretaría de Educación se proclamó campeona del torneo de copa conmemorativo del 50º aniversario del torneo de la Liga OMA, logrando no solo el título sino también el reconocimiento del público por su entrega y su disciplina en cada jugada. Amazonas, pese a la derrota, dejó claro su nivel competitivo al forzar una final memorable.

El certamen dejó en claro la importancia que tiene la Liga Profesor Alfredo Ovilla Martínez para el Voleibol tuxtleco, pues a lo largo de medio siglo se ha consolidado como un espacio de promoción deportiva y convivencia entre generaciones.

La edición especial del aniversario cumplió con creces al reunir a equipos de calidad y ofrecer encuentros vibrantes que quedarán en la memoria de los asistentes.