Secretaría de Educación toma el liderato

La competencia femenil del Campeonato de Liga 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa tomando forma y, tras la actualización de la tabla de posiciones correspondiente al 11 de julio, Secretaría de Educación se mantiene como el mejor ubicado en la categoría femenil primera B.

Con siete partidos jugados, Secretaría de Educación registra seis victorias y una derrota, para acumular 18 puntos y ocupar el primer lugar de la clasificación. Ha tenido un paso destacado en la primera parte de la competencia y se mantiene como uno de los equipos a seguir en la disputa por los puestos de privilegio.

Lucha por el liderato

La pelea por la cima, sin embargo, luce bastante cerrada. Panteras y Amazonas aparecen en la segunda y tercera posición respectivamente, ambos con 17 puntos después de nueve duelos. Los dos conjuntos presentan una marca de seis triunfos y tres caídas, por lo que se encuentran a solamente una unidad del liderato.

En el cuarto puesto se ubica Transportes, con 16, producto de cinco victorias y cuatro derrotas, en nueve compromisos. Muy cerca aparece Felinas, también con 16 unidades y una marca de seis triunfos por tres descalabros.

La parte alta de la clasificación refleja así una competencia equilibrada, con varios cuadros que todavía tienen posibilidades de escalar conforme avance el calendario y se disputen nuevos encuentros.

En el sexto lugar figura Queens, que suma 15 después de ocho partidos, con cinco ganados y tres perdidos. La escuadra se mantiene en zona competitiva y con margen para acercarse a los equipos que actualmente ocupan los primeros puestos.

Parte baja

Más abajo aparece Guerreras, con 11 puntos en ocho encuentros, producto de tres triunfos y cinco descalabros. En la octava posición se ubica Adlers Mayor, que acumula 10 unidades luego de seis compromisos, con tres victorias y tres caídas.

Guerreras A Team ocupa actualmente el noveno sitio. Registra ocho partidos, una conquista y siete derrotas, para sumar tres puntos. En décimo aparece Dragons, que hasta el momento no ha podido sumar unidades. Lleva nueve duelos disputados y nueve perdidos, por lo que buscará darle la vuelta a su situación en las próximas jornadas.

La actividad de la femenil primera B forma parte del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, con participación de escuadras que buscan avanzar con paso firme en el torneo.

Con la clasificación tan cerrada en la parte superior, cada jornada representa una oportunidad para modificar el panorama. Secretaría de Educación cuenta actualmente con la ventaja, pero Panteras, Amazonas, Transportes, Felinas y Queens permanecen al acecho.

La competencia continuará con nuevos encuentros en los que los equipos podrán sumar puntos y buscar mejorar su posición en la tabla. La lucha por los primeros lugares promete mantenerse como uno de los principales atractivos de esta categoría femenil.

La tabla refleja únicamente el corte presentado al 11 de julio de 2026, por lo que habrá movimientos conforme se desarrollen los siguientes compromisos de la temporada.