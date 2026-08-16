Sedena organiza carrera pedestre

Con el compromiso de promover actividades que contribuyan al bienestar, la salud y la convivencia familiar, la zona Militar de Rancho Nuevo invita a la población a participar en la Carrera Pedestre de 5 kilómetros.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de agosto, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del 13º Batallón de Infantería del Campo Militar de la 31ª Zona Militar, en Rancho Nuevo.

La Sedena informó que la justa tiene como principal objetivo fomentar la convivencia mediante el deporte y la activación física, brindando un espacio para que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan una gran experiencia.

La carrera será de carácter recreativo y no competitivo, fortaleciendo los lazos entre las familias y la comunidad. Esta actividad deportiva es organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 31ª Zona Militar.