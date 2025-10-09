Seguir ganando es el objetivo: Ramírez

Un nuevo ambiente se respira al interior de Jaguares FC, luego de dejar atrás el mal arranque de campeonato e hilvanar tres victorias que les permiten mirar hacia la parte alta de la clasificación.

Esto motiva al grupo, pero más aún a Fernando Ramírez, quien viste esa camiseta desde el año anterior y actualmente porta el gafete de capitán, lo que también le permite hablar desde otra perspectiva.

“Soy partidario de que, en los primeros tres juegos no éramos los peores y en estos últimos tres que ganamos, no somos los mejores. Debemos que tener calma y paciencia para reconocer a lo que aspiramos, seguir en esa línea, sin perder el orden y respaldar al profe Carlos Trejo, apoyarlo y seguir ganando”, afirmó.

En este mismo tenor, el jugador asume que se han podido mantener una misma inercia de trabajo pese a la abrupta salida del anterior entrenador —Francisco Ramírez— y ahora están a muerte con Trejo. “Nos toca apoyarlo y seguir porque el trabajo se está haciendo bien y rendirá frutos”, indicó.

Hay autocrítica al interior

Pese a que han logrado revertir el mal paso, el jugador reconoce que todavía hay mucho por mejorar en el terreno de juego, y lo importante es que el equipo tiene para crecer.

“Muchas veces la victoria maquilla muchas cosas y la derrota te deja doblemente en evidencia. Tenemos que seguir ganando y tratar de mejorar los aspectos que son pequeños, que hay que afinar y que nos sirva. Ya casi estamos a la mitad del torneo y queremos cerrar bien y tener un colchón para la segunda vuelta”, expresó.

Calendario complicado

Al conjunto chiapaneco le viene una visita complicada en la fecha 8 contra Neza FC. Después recibirá a Deportiva venados, visita a Tapachula FC y en casa se verá con Racing de Veracruz, rivales complicados ante los cuales confían salir adelante.

“Vienen equipos que están arriba, que si dejas que te saquen puntos, se despegan, y por eso sabemos que hay que sumar sí o sí. Sufriendo o con una gran noche, tenemos que ganar y ese es nuestro objetivo, dar satisfacciones a esta afición, llevando al equipo al sitio que se merece”, expresó.

Finalmente, Ramírez Pérez remarcó que tienen metas claras; quieren trascender en este torneo y conseguir cosas importantes junto a la afición. “Tenemos que demostrar que estamos por encima y queremos regresar a este equipo al lugar que se merece”, finalizó.