Segunda derrota para León Filial

Un solo gol fue suficiente para llevarse la victoria en esta nueva fecha de la Liga Tuchtlán. Carlos López/CP

Este sábado, León Filial Tuxtla y Santos FC disputaron la jornada número dos de Liga Tuchtlán en su categoría Niños Héroes. El juego que se desarrolló en campo número tres de las instalaciones de Caña Hueca fue un duro golpe para los Panzas Verdes, pues recibieron su segundo descalabro consecutivo luego de una anotación de Bryan López, atacante del cuadro brasileño.

Ambos planteles habían sufrido una derrota la semana anterior, por lo que el comienzo fue muy lento para los dos y ninguno quiso arriesgar en el tema físico. Las oportunidades de verdadero peligro fueron aprovechadas por los de Santos FC, pero Farid Soto, guardameta de los locales, estuvo atento y no permitió que se abriera el marcador en el primer episodio.

Fue en la parte complementaria que los dirigidos por Sergio Nicolás salieron al ataque con la intención de llevarse el triunfo, ya que estaban obligados a ganar si aspiraban a volver a entrar a la Liguilla en busca de defender su campeonato. Como consecuencia, fue la academia filial del equipo de primera división la que comenzó a hacerse con la pelota.

El capitán Matías Jiménez fue pieza fundamental para que los balones no pasaran, pues comandó la zona defensiva de la mejor manera y se convirtió en una piedra en el zapato de sus adversarios, que no sabían cómo lidiar con él. Al no poder realizar jugadas, Santos optó por los tiros a distancia por conducto de Bryan López, pero tampoco tuvieron éxito.

La anotación llegó al minuto 50, luego de que el mismo Bryan aprovechó una serie de rebotes y puso la pelota dentro de los tres palos. Con el marcador de 1-0, nuevamente los actuales campeones despertaron y comenzaron a adueñarse del balón en los minutos finales del encuentro. Esto fue resuelto de la mejor manera por el entrenador visitante, quien mandó a más gente en el medio sector para así no dejar espacios.

Aunque León intentó de mil y una formas llevarse aunque fuera un empate, al final no lo consiguieron y los foráneos se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia. Los tres puntos obtenidos los ayudan a salir del fondo de la tabla y ahora solo deberán continuar por ese camino para cosechar resultados positivos.

Por otro lado, León Filial Tuxtla tendrá que remar contra corriente, pues es el segundo descalabro consecutivo que suma en las primeras dos fechas y, de seguir con este paso, no podrá aspirar a clasificar a la siguiente ronda en busca de defender su actual campeonato.