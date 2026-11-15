Selección Achfa alista participación

Chiapas tendrá representación en el 5º Torneo Nacional Infantil de Tackle organizador por la Federación Mexicana de Futbol Americano, competencia programada del 2 al 6 de diciembre en Monterrey, Nuevo León.

En dicho certamen participarán pequeños deportistas —en la categoría de nueve años— pertenecientes a la Asociación Chiapaneca de Futbol Americano (Achfa).

Al respecto, el coach Ernesto Vega dio a conocer que el representativo estará integrado por jugadores de los equipos Atlas Futbol Club Education y Borregos del Tecnológico de Monterrey, quienes han desarrollado su formación deportiva mediante la disciplina, la constancia y el esfuerzo dentro del emparrillado. Buscan apoyo

Buscan apoyo

El entrenador destacó que esta oportunidad representa un paso importante para el desarrollo del Futbol Americano infantil en Chiapas, al permitir que los pequeños enfrenten una experiencia competitiva de carácter nacional, además de fortalecer valores como el compañerismo, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Sin embargo, mencionó que el reto no solamente estará dentro del terreno de juego, pues los integrantes del representativo y sus familias deberán reunir los recursos económicos necesarios para concretar su participación, por lo que han iniciado una convocatoria dirigida a la sociedad chiapaneca, empresarios y personas interesadas en respaldarlos.

Vega señaló que cualquier aportación puede marcar una diferencia importante para los jugadores y destacó que el respaldo de la comunidad representa una motivación adicional para los pequeños atletas.

El entrenador hizo un llamado a sumar esfuerzos para que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo para cumplir el objetivo de competir a nivel nacional, por lo que invitó a las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa a comunicarse con los directivos de Atlas Futbol Club Education, al teléfono 9611095032, o directamente con Crismar López al 9613044205.