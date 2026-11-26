Con la ilusión de representar dignamente a su estado y vivir una experiencia que marcará su formación deportiva, las selecciones Chiapas under 9 y under 15 de Futbol Americano recibieron sus uniformes y equipamiento, de cara a su participación en el Torneo Nacional Infantil de Tackle Football, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre en Monterrey, Nuevo León.

La ceremonia de entrega se efectuó en el Centro de Convenciones Polyforum, en Tuxtla Gutiérrez, donde cerca de 40 niñas, niños y jóvenes que integran ambos equipos se reunieron para recibir la indumentaria con la que defenderán los colores de Chiapas frente a escuadras de diferentes entidades del país.

El acto fue un momento especial para los seleccionados, quienes después de semanas de preparación y entrenamientos comienzan a vivir la emoción de representar a la entidad en una competencia nacional. Para cada jugador, portar el uniforme significa asumir el compromiso de llevar consigo el esfuerzo hecho dentro y fuera del emparrillado.

Coach

Durante el evento, el entrenador de ambos equipos, Ernesto Vega, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y dirigir un mensaje de aliento a los deportistas, a quienes exhortó a disfrutar esta oportunidad, mantener la disciplina y afrontar el compromiso con responsabilidad, entusiasmo y orgullo por los colores que representarán.

Con el respaldo de la Asociación Chiapaneca de Futbol Americano (Achfa), las selecciones under 9 y under 15 han desarrollado su preparación con el propósito de llegar en las mejores condiciones al certamen. La convocatoria significa también una oportunidad para que las nuevas generaciones sumen experiencia, fortalezcan sus habilidades y midan su nivel ante jugadores de otras partes de México.

Reconocimiento

Más allá de la competencia, la entrega de uniformes permitió reconocer el trabajo que existe detrás de cada representativo. Entrenadores, madres, padres de familia y colaboradores forman parte de un esfuerzo colectivo que hace posible que niñas, niños y jóvenes encuentren en el Futbol Americano un espacio para desarrollar valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y la perseverancia.

En especial para la categoría under 9, esta experiencia representa uno de los primeros acercamientos a una competencia de carácter nacional, en la que podrán disfrutar el ambiente de un torneo de esta magnitud y comenzar a construir recuerdos importantes en su formación deportiva. Por su parte, los integrantes de under 15 afrontarán el desafío con la responsabilidad de continuar su crecimiento competitivo.

Con la indumentaria ya en sus manos, ambas selecciones entran en la recta final de su preparación para viajar a Monterrey. El objetivo será competir, representar con orgullo a Chiapas y aprovechar cada encuentro como una oportunidad de aprendizaje.