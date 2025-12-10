Selección de Corea del Sur viaja a México

Luego de darse a conocer los grupos, horarios y sedes de la Copa del Mundo 2026 para todos los países participantes del torneo de FIFA, las selecciones han comenzado a moverse por diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, con miras a escoger la ciudad para su concentración.

Una de estas es Corea del Sur, país que forma parte del grupo A junto con el Tricolor de Javier Aguirre, Sudáfrica y el vencedor del “playoff” UEFA Ruta D, y luego de conocer su calendario, viajó a tierras aztecas para ver su posible campo de entrenamiento.

El grupo liderado por Hong Myung-bo, entrenador del combinado, se presentó en la cancha del estadio Cuauhtémoc de Puebla para conocer las instalaciones y visualizar los trabajos que podría hacer, incluyendo algún duelo de preparación.

Corea del Sur, una de las grandes potencias del Futbol en Asia, jugará todos sus partidos de la primera fase en México, haciendo viajes a Guadalajara y Monterrey, por lo que tomarían Puebla como un punto estratégico.

La visita de los representantes de la escuadra coreana fue presumida por Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, quien se mostró motivada, recordando que junto a su equipo viajó a Washington durante el sorteo para hablar con los diferentes países.

“Recibimos a la selección de Corea del Sur para una visita técnica encabezada por su entrenador Hong Myung-bo, quien evaluó la infraestructura de Puebla como posible sede de entrenamientos rumbo al Mundial 2026”, escribió Malo Villalón.