Selección de México Sub 17 conquista el título

La Selección Nacional de México se declaró campeona del Torneo del Sol 2026, luego de derrotar por 1-0 a la Selección Liga Premier, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde de manera exitosa se celebró el certamen organizado por la LIGA TDP.

El combinado nacional, dirigido por Jürgen Castañeda, obtuvo su segundo trofeo de este campeonato, luego de haberse erigido ganador en la Edición 2024 celebrada en Jalisco.

Ahora, en la cancha 1 de la Casa del Fútbol, la Selección Nacional de México tuvo como protagonista a Edy Alan Lugo, mediocampista de los Rayados de Monterrey, que tras un rechace de un balón en el área, llegó desde atrás para rematar a placer y vencer al arquero Santiago Alvarado al 67’, anotación suficiente para festejar el título.

La premiación final

El presidente del Comité Ejecutivo de la LIGA TDP, José Escobedo Corro, en compañía del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega Campbell, encabezaron la ceremonia de premiación a los Campeones del Torneo del Sol 2026.

Los primeros en ser reconocidos fueron los integrantes de la Cuarteta Arbitral. Julio Humberto Acero, David Castillo, Ignacio Cosme y Jesús Gibrán Araujo, así como el asesor Óscar Huerta, fueron los encargados de impartir justicia en el encuentro.

El galardón de Mejor Portero y Mejor Director Técnico de todo el certamen fueron para los integrantes del combinado mexicano. El arquero Marcelo Ávalos y el estratega Jürgen Castañeda fueron los aplaudidos por lo hecho durante el campeonato.

Previo al reconocimiento de los protagonistas, se hizo la entrega simbólica de 23 becas del 95 por ciento por parte de Ibero de Occidente, que apoyará a los integrantes de la Selección Nacional LIGA TDP en su preparación y aprendizaje en el plan de estudios del idioma inglés, que la institución ofrece en línea.

Los integrantes de la Selección Liga Premier, subcampeones del Torneo del Sol 2026, fueron aplaudidos por las autoridades y les fue entregada la medalla que les reconoce su gran participación en este certamen.

El momento cumbre de la ceremonia llegó con la entrega del trofeo de campeón a la Selección Nacional de México. De manos de Ivar Sisniega y de José Escobedo, el capitán de la escuadra, André Godínez, recibió el cetro que los acredita como los flamantes ganadores del Torneo del Sol 2026.