Selección femenil llegó a México

La selección mexicana femenil de Flag football ya está de regreso en territorio nacional con una medalla de bronce y, todavía más importante, con el boleto en la mano para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El representativo tricolor consiguió su clasificación durante el Campeonato Mundial de Düsseldorf, donde terminó en el tercer puesto. El torneo repartió los primeros boletos olímpicos de la disciplina y, debido a que Estados Unidos ya tenía asegurado su lugar como país anfitrión, las dos mejores selecciones elegibles obtuvieron el pase a Los Ángeles.

México llegó como número uno del mundo y confirmó su condición de potencia desde la fase de grupos, donde derrotó a Alemania, Eslovenia e Italia. Posteriormente, superó a España en los cuartos de final para instalarse entre las cuatro mejores.

El camino hacia la final se frenó ante Canadá, que venció al conjunto mexicano por 20-6 en las semifinales. Sin embargo, las mexicanas tuvieron una última oportunidad de subir al podio y no la dejaron escapar: derrotaron 20-19 a Gran Bretaña en el duelo por el tercer lugar.

A su llegada a México, Silvia Contreras, capitana y receptora del equipo, reconoció que el bronce no era el resultado que buscaban, pero destacó el esfuerzo hecho durante todo el campeonato.

“Nosotros hicimos una meta súper alta que es la de todos los años, de llegar a la final, de ganar la medalla de oro. En esta ocasión obviamente no estamos satisfechas con el color de la medalla que traemos”, señaló la jugadora de 33 años de edad.

Sin embargo, Contreras también puso en perspectiva lo conseguido ante una competencia internacional cada vez más exigente. “También sabemos reconocer el esfuerzo que pusimos durante todo este torneo, que la competencia cada vez es más grande, cada vez es mayor, y que ahora sí que no hay margen de error”, explicó.

Aunque el oro tendrá que esperar, la selección mexicana ya tiene algo que hace unos días todavía era un sueño: su lugar en la primera edición olímpica del Flag football. “Muy contentas por el resultado obtenido y que ahora sí que nos vamos a Los Ángeles oficialmente”, sentenció Contreras.