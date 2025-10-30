Selección Liévano se impone en renovada cancha

La emoción del Futbol 7 regresó con fuerza a Bachajón. En el marco de la reapertura del estadio municipal, se disputó un vibrante partido amistoso entre los Amigos de Mario y la Selección Liévano, encuentro que terminó con victoria para los visitantes por marcador de 3-2, en una jornada que combinó talento, convivencia y pasión por el deporte.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron intensidad. Los Amigos de Mario, liderados por figuras reconocidas como Omar Arellano, Jonathan Maza, Erick Rivera, Marco “Pikolín” Palacios y Juan Carlos Medina buscaron imponer condiciones con toques precisos y despliegue ofensivo. Sin embargo, la Selección Liévano no tardó en responder con buen juego colectivo, aprovechando la inspiración de su portero Julio Alarcón, quien detuvo al menos tres opciones claras en la primera mitad.

La figura

El marcador se abrió a favor de Liévano con un disparo cruzado de David Hernández, quien firmó el primero de sus tres goles de la tarde. Los locales reaccionaron rápido y empataron gracias a una gran definición de Jonathan Maza, que aprovechó un pase filtrado de Arellano para vencer al guardameta. Antes del descanso, Hernández volvió a aparecer para poner el 2-1 con un potente remate de media distancia.

La segunda mitad mantuvo el ritmo intenso y las tribunas respondieron con cánticos y aplausos. Los Amigos de Mario insistieron y lograron emparejar el duelo con un golazo de Omar Arellano, quien se quitó a dos defensas dentro del área antes de definir con clase ante la salida del portero. El empate encendió el partido, con llegadas de ambos lados y jugadas llenas de técnica y experiencia.

Pero el héroe de la tarde fue nuevamente David Hernández, quien completó su triplete al minuto final con un tiro colocado tras una jugada individual que dejó sin opciones a la zaga rival. Ese tanto selló la victoria por 3-2 para la Selección Liévano, que festejó junto a su afición en un cierre lleno de emoción.

Estrellas

El juego amistoso no solo dejó goles y espectáculo, sino también un mensaje de unión y alegría. Figuras como Marco Antonio “Pikolín” Palacios, Karlita Guz, Yeyé, “El Talachero”, y Juan Carlos Medina también formaron parte del festejo, compartiendo con la afición y motivando a los jóvenes que presenciaron el encuentro.

La reapertura del estadio de Futbol 7 en Bachajón fue más que un evento deportivo: fue una celebración del espíritu comunitario y del poder del Futbol para reunir a familias, ídolos y nuevas generaciones en un mismo espacio. El público despidió a los equipos entre aplausos, mientras los jugadores intercambiaban abrazos en señal de respeto tras un partido digno de recordar.