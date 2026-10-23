Selección Lobos fortalece su técnica

Con la participación de más de 40 artemarcialistas, la Selección Lobos de Chiapas de Tae Kwon Do llevó a cabo el Taller de Formas 2026, actividad de capacitación que tuvo como sede la Escuela Panamericano Centro, en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la preparación técnica de sus alumnos.

El entrenador Jorge Eduardo Alfaro Gómez estuvo a cargo de las sesiones, desarrolladas durante dos días, en las que participaron estudiantes de las escuelas Panamericano Centro, Bienestar Social, Haitore, Halcones de Ixtapa y Soyaló, y Copoya.

El director de Lobos de Chiapas, Alfredo Custodio Alvarado, explicó que el taller estuvo dirigido a practicantes de cintas negras, marrones y rojas, quienes trabajaron aspectos fundamentales de las formas, como la técnica de pateo, los recorridos, los tiempos y los ritmos de ejecución.

Asimismo, destacó que esta preparación representa una oportunidad para los alumnos que buscarán presentar su examen de cinta negra, programado para diciembre en San Cristóbal de Las Casas.

Custodio Alvarado señaló que la capacitación constante es una de las prioridades de la organización, que realiza este taller año con año, con una respuesta favorable de entrenadores y deportistas, convencidos de que el aprendizaje permanente permite elevar el nivel técnico.

Al concluir las actividades, el director de Lobos de Chiapas, acompañado por el ponente Jorge Eduardo Alfaro Gómez y los entrenadores Víctor López, de Panamericano Copoya; César Cruz, de Haitore, y Fidencio Díaz Nava, de Halcones, entregó constancias a los participantes.

Finalmente, exhortó a los artemarcialistas a mantenerse actualizados y continuar con su preparación, al señalar que la disciplina y el aprendizaje son fundamentales para avanzar tanto en el deporte como en la vida cotidiana.