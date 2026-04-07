Selección Lobos presenta evaluación

Con una destacada participación y demostrando el crecimiento del Tae Kwon Do en la capital chiapaneca, más de cien artemarcialistas de la Selección Lobos de Chiapas presentaron la evaluación de grados menores, celebrada en Tuxtla Gutiérrez.

El grupo estuvo integrado por alumnos de las escuelas Panamericano Centro, Custodio y Copoya, quienes fueron observados por el sinodal Sandro García, encargado de supervisar cada uno de los aspectos técnicos y formativos de los aspirantes al cambio de cinta.

Durante esta jornada, los atletas, desde cintas blancas hasta marrones, tuvieron distintas pruebas acordes con su nivel, incluyendo circuitos de motricidad, pasos de combate, ejecución de formas, defensa personal, rompimiento de tablas y combates controlados, evidenciando su preparación integral.

El proceso fue seguido de cerca por los entrenadores Alfredo Custodio Alvarado, Víctor López y César Cruz, quienes han sido piezas clave en la formación de los artemarcialistas, no solo en el aspecto deportivo, sino también en la disciplina y los valores que caracterizan al Tae Kwon Do.

Al término del examen, Sandro García destacó el desempeño general del grupo, subrayando la cohesión entre las diferentes escuelas que integran la Selección Lobos. Asimismo, reconoció el nivel técnico mostrado por los alumnos, resaltando que varios de ellos cuentan con experiencia en competencias estatales e incluso internacionales.

“Se percibe un gran trabajo en equipo. Hay coordinación entre las escuelas y eso se refleja en el desempeño de niños y niñas. Existe un crecimiento importante tanto en formas como en combate”, señaló el evaluador, quien también felicitó a los instructores por el desarrollo alcanzado.

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de cintas, certificados y reconocimientos a los artemarcialistas que acreditaron satisfactoriamente sus pruebas, marcando un paso importante en su proceso formativo dentro del Tae Kwon Do.

Los entrenadores agradecieron el respaldo de los padres de familia, destacando que su apoyo ha sido fundamental para consolidar el proyecto de la Selección Lobos, que continúa formando atletas con bases sólidas tanto en lo deportivo como en lo personal.