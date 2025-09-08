Selección mexicana aprende a sufrir

No fue un capítulo interminable de los “Supercampeones”, pero por momentos, los 90 minutos se volvieron eternos para el Tricolor de Javier Aguirre en el Oakland Coliseum.

La Selección Mexicana logró sacar un empate a cero goles en su duelo de preparación rumbo al Mundial 2026, contra Japón, pero el resultado dejó más reflexiones que satisfacciones.

El Tricolor aprendió a sufrir contra Japón, ya clasificado al Mundial, que mostró su jerarquía en el continente asiático. La nota amarga fue la lesión de Edson Álvarez, el capitán tricolor, que encendió las alarmas en el equipo del Vasco Aguirre.

Desde el silbatazo inicial, Japón, liderado por un Takefusa Kubo, que parecía emular la genialidad de “Oliver Atom”, tomó las riendas. Y si del lado de los nipones estaba la “estrella del Niupi”, con los mexicanos estaba Luis Ángel Malagón, que al estilo de “Benji Price” fue el héroe que repelió las amenazas rivales con un par de atajadas de forma espectacular.

Japón asfixió a México, que perdía la pelota en la salida. Fue hasta después de los primeros 20 minutos de juego, que Roberto Alvarado y Edson Álvarez lograron generar peligro en el arco nipón. La calma duró poco, a los 30 minutos del partido se encendieron las alarmas: Edson Álvarez cayó al césped, tomándose su extremidad para posteriormente salir por lesión. Muy mala noticia; Erik Lira ingresó en su lugar.

El primer tiempo terminó 0-0, con Japón inmensamente superior moviendo el balón con la fluidez de un equipo que siempre encuentra el pase perfecto.

Segundo tiempo

La segunda mitad arrancó con el mismo guion: Japón al ataque. Javier Aguirre, buscando un cambio de rumbo, movió sus piezas. Ingresaron Santiago Giménez, Erick Sánchez, Hirving Lozano, en su regreso al Tricolor, y Germán Berterame sustituyendo a Alexis Vega, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Orbelín Pineda. La entrada de Lozano, recibido con entusiasmo, prometía un cambió pero lo único que pudo hacer el jugador del San Diego FC fue un par de destellos en los minutos finales que quedaron en eso, en simple amenaza.

Japón, con su disciplina táctica, mantuvo el control aunque el marcador no se movió. César Montes se fue expulsado sobre el final por una entrada por detrás contra Takumi Minamino.

Así, el próximo desafío, contra Corea del Sur el martes 9 de septiembre, será otra prueba para el Tricolor frente a un equipo que está clasificado al Mundial y pondrá a prueba el nivel de México de cara a la justa de 2026. Por ahora se puede decir que, en este juego se sufrió.