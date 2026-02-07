Selección Sub-17 se mide en jornada clave

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez vivirá este domingo 8 de febrero una jornada especial de encuentros amistosos en el campo de Caña Hueca, donde la Selección Chiapas Sub-17 tendrá doble actividad como parte de su proceso de preparación rumbo a su participación en los Juegos Conade.

El combinado estatal aprovechará esta fecha para afinar detalles técnicos y tácticos, enfrentando a dos rivales de peso que permitirán medir el nivel competitivo del grupo. El primer compromiso será ante Atléticos, en partido programado para las 8:00 horas, donde el cuerpo técnico buscará observar el comportamiento del equipo en situaciones reales de juego, poniendo énfasis en la defensa, el control del picheo y la disciplina ofensiva.

Más adelante, a las 10:00 horas, la Selección Sub-17 volverá al diamante para enfrentar a Petroleros, un segundo examen que servirá para evaluar la capacidad física del plantel, la rotación de jugadoras y la respuesta de la escuadra ante distintos estilos de juego. Esta doble participación representa una oportunidad importante para consolidar el ritmo competitivo y fortalecer la cohesión del grupo.

La jornada se complementará con el duelo entre Reales y Cardenales, programado para el mediodía, partido que también forma parte del trabajo de fogueo impulsado por la Liga Municipal, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del Softbol en la capital chiapaneca y ofrecer espacios de preparación a equipos y selecciones.

Estos encuentros amistosos se convierten en una pieza clave dentro del camino de la Selección Sub-17, que continúa su proceso con miras a llegar en óptimas condiciones a la justa nacional, aprovechando cada oportunidad para corregir, ajustar y potenciar su rendimiento colectivo e individual.

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez reafirma así su compromiso con el crecimiento del deporte, brindando escenarios de competencia que permiten a las nuevas generaciones sumar experiencia y confianza de cara a los retos más importantes del calendario.