Selección Tuxtla, campeona estatal

Con entrega, disciplina y un juego colectivo sólido, la Selección Tuxtla logró quedarse con el título estatal, consolidándose como una de las escuadras más fuertes del certamen femenil de la categoría 2012, en la que el nivel competitivo fue exigente desde las primeras jornadas.

Durante el torneo, el conjunto tuxtleco se caracterizó por su intensidad defensiva, rápidas transiciones y una ofensiva efectiva que le permitió superar a sus rivales en momentos clave. La coordinación entre líneas y la constancia en su rendimiento fueron determinantes para alcanzar la fase final y posteriormente el campeonato.

Concentración

Cada encuentro fue disputado con alta concentración. Las jugadoras respondieron con madurez pese a su corta edad, demostrando crecimiento deportivo y una notable proyección dentro del Basquetbol chiapaneco.

En el plano individual, Luciana Munguía fue distinguida como jugadora más valiosa (MVP) del torneo, gracias a su liderazgo en la cancha y su capacidad para influir en momentos decisivos. Mientras tanto, Hanna Cerecedo se consolidó como campeona encestadora, destacando por su consistencia ofensiva.

El cuadro ganador estuvo conformado por Mariana, Sarahí, Amaury, Renata, Naomi, Hanna Melissa, Ximena, María José, Paulina y Ximena Fernández, quienes aportaron en distintas facetas del juego para concretar el resultado.

El cuerpo técnico reconoció el esfuerzo de cada una de las jugadoras, resaltando el compromiso mostrado en entrenamientos y partidos, así como la disciplina que permitió construir un equipo competitivo desde la base formativa. Asimismo, se destacó el respaldo de padres de familia, entrenadores y clubes de Tuxtla Gutiérrez, quienes fueron parte fundamental en el desarrollo y consolidación del grupo durante todo el proceso.

Con este campeonato, la Selección Tuxtla reafirma el buen momento del Basquetbol femenil en la capital chiapaneca, proyectando una generación con futuro prometedor en competencias estatales y nacionales.